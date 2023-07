Apple vydal důležitou bezpečnostní aktualizaci pro iPhony a iPady

Zdroj: 9to5mac

Apple kromě pátého vydání bety iOS 16.6 také uvedl jednu rychlou bezpečnostní aktualizaci, která je určená pro zařízení iPhone a iPad.

Apple vydal důležitou bezpečnostní aktualizaci

Tato aktualizace je určená pro zařízení, která běží na verzi iOS 16.5.1 a je šířena skrze Rapid Security Response. Pro toho, kdo není zcela v obraze, jedná se o aktualizace, které přímo nezasahují do firmwaru zařízení a je možné je instalovat okamžitě. Apple přišel s tímto systémem právě proto, aby mohl do zařízení co nejrychleji dostat důležité bezpečnostní aktualizace.

Tato aktualizace, která nese označení iOS 16.5.1 (a) a ipadOS 16.5.1 (a) opravuje chybu zabezpečení, která byla údajně aktivně zneužita a proto je důležité, aby byla na všechna zařízení co nejdříve instalována. Konkrétně se tato chyba týká webkitu, kdy v případě zpracování konkrétního webového obsahu může dojít ke spuštění libovolného kódu. Problém byl vyřešen lepší kontrolou webového obsahu. Chyba nese označení CVE-2023-37450: an anonymous researcher.

