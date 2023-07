První dojmy Galaxy Tab S9 série

Galaxy Tab S9; zdroj: Dotekománie

Kromě nových ohebných telefonů Fold5 a Flip5 a chytrých hodinek Galaxy Watch6 a Watch6 Classic jsme se dočkali také tří nových tabletů ze série Galaxy Tab S9 a to modelů Galaxy Tab S9, Tab S9+ a Tab S9 Ultra. Ty jsme si také osahali a nafotili.

Galaxy Tab S9

Dříve ještě u předchozí série Tab S8 byly mezi jednotlivými modely určité rozdíly například v použitém displeji. Letos tyto rozdíly Samsung téměř odstraňuje a všechny tři modely se tak liší primárně velikostí. Na výběr je 11″, 12,4″ a 14,6″ verze. Máme tu tedy u všech Dynamic AMOLED 2X s adaptivní frekvencí 60-120 Hz. Čtečka otisků prstů je pak nyní také u všech verzí integrovaná v displeji.

Velice potěšující je novinka v podobě zvýšené odolnosti vůči prachu a vodě IP68. To není u tabletů úplně novinka, kdysi dávno to měl například Xperia tablet, ale už se to dnes málokdy vidí.

Potěšující novou funkcí je též podpora eSIM, která u tabletů také není tak běžná. Zde pak dokonce můžete mít v tabletu dvě SIM karty, jednu fyzicky a druhou právě eSIM.

Hned jak jsem uchopil nový Galaxy Tab S9 do ruky, příjemně mě potěšila u všech verzí tloušťka. Jsou to totiž opravdu žiletky s tloušťkou 5,5 – 5,9 mm dle velikosti. Galaxy Tab S9 Ultra s téměř 15″ displejem je pak opravdu gigant.

Pro všechny velikosti bude letos dostupná pouzdro s klávesnicí s touchpadem. V balení pak naleznete základní S Pen, přičemž pokud vám ten nebude stačit budete si nově moci koupit ještě nový S Pen Creator. Ten je větší a nabídne například různé tvrdosti hrotu a podobně.

Nové tablety budou dostupné v černé a béžové barvě. Cenovka dle konfigurace a velikosti bude od 21,5 tisíce až do 45 tisíce korun. Také zde budou štědré výkupní bonusy a to až 10 tisíc u Ultra modelu.

