První dojmy Galaxy Z Flip5 a Fold5

Samsung dnes představil nové ohebné telefony pro letošní rok a to dvě novinky – menší Galaxy Z Flip5 a větší Galaxy Z Fold5. My jsme měli možnost si oba v předstihu osahat a nafotit. Dnes vám tak přinášíme naše první dojmy a rozsáhlou galerii.

Galaxy Z Flip5

Letos je jednoznačně zajímavějším modelem Flip 5. Ten totiž dostal konečně velký vnější displej po vzoru Motoroly Razr 40 Ultra (recenze). Oproti ní však displej není tak roztáhlý k okrajům – především se zcela výhýbá fotoaparátům, což je možná trochu škoda. Na zmíněné Motorole to vypadá velmi efektně, jakkoliv to tolik praktické není.

Velký vnější displej bude mít vlastní rozhraní, kde hlavní roli mají takové velké widgety se širokou škálou možností přizpůsobení. Částečně zde půjdou spustit i vybrané optimalizované aplikace třetích stran jako Google Mapy nebo Netflix. Velkou výhodou je pak možnost odpovědět na notifikace na velké QWERTY klávesnici i v tomto zavřeném stavu. Jak to celé funguje a co všechno reálně venkovní displej v praxi umí pak ověříme v recenzi.

Za mě jednoznačně velkým krokem vpřed je zcela přepracovaný pant. Nový Galaxy Z Flip5 (a také Fold5) konečně nemají v zavřeném stavu žádnou škvíru. Flip5 je tak o dva milimetry tenčí, což je znát a také se vám dovnitř snad nedostane tolik prachu z kapsy. V ruce pak celý telefon působí o maličko kompatkněji, což je dobrá zpráva.

Samotný pant a zpracování působí stále velmi kvalitně a telefon také drží polootevřené stejně jako dříve. Zachována zůstala samozřejmě také voděodolnost IPX8, čímž Flip5 stále patří mezi jedinou skládačku této konstrukce s touto odolností. Předěl v místě ohybu (příkop) je stále znatelný, ale asi o maličko méně než dříve.

Boky jsou pak stále hranatější jako u Flipu 4 (recenze) a jsou stále kovové a lesklé. Zadní panel pak už není matný, nýbrž je letos opět lesklý. Částečně nová je pak barevná paleta. Grafitová a fialová zůstala v podstatě stejná, nově tu pak máme béžovou a zelenou. Béžová je stejná jako u Galaxy S23 a je tedy skoro bílá. Zelené barvě by spíš slušel její anglický název „mint“, jelikož její odstín jde dost do modré. Mimo to exkluzivně na Samsung.cz bude ještě pátá šedá barva.

Co se týče dalších specifikací, mnoho dalších změn už se neudálo. Samozřejmě tu máme nový letošní Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Fotoaparáty jsou stejné, velikost baterie také. Přesto vše se na nový Flip5 těším, velký vnější displej je velká změna v používání celého moderního véčka.

Cenovkou začíná nový Flip 5 na 28,5 tisících korunách, což je sice o tisícovku více než vloni, ale nejnižší variantu má už 256GB úložiště (nikoliv jen 128 GB).

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold5 mě také upoutal přepracovaným pantem. V zavřeném stavu je tak díky absenci mezery telefon také tenčí a to dokonce o 2,4 mm. Potěší také nižší váha o deset gramů. Právě kvůli tomu nám Samsung vysvětloval, že tento trend zmenšování Folda nejde dohromady s integrací S Pen do jeho těla. Osobně s tím nesouhlasím, dokážů si představit širší tělo zařízení, kam by se stylus vešel.

Pokud chcete letos S Pen, stále musíte sáhnout po specifickém obalu, kterým rozměry o dost narostou. Tento obal je nicméně letos přepracovaný a stylus z něj již tolik nevyčuhuje. S Pen na mě ale zároveň působil dost křehce, skoro bych se bál, že ho někdy omylem zlomím. Takto křehký S Pen jsem u Samsungu ještě neviděl.

Vnitřní displej má nově vyšší jas, maximální peak činí 1750 nitů. Výkonem je též nový Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a zde zaslouží zmínit o 38 procent větší plocha chladiče. Sestava fotoaparátů je stejná jako u základních Galaxy S23.

Cenovka Galaxy Z Fold5 je pak stejná jako vloni, začíná tedy na 45 tisících korunách. Se štědrými výkopnímu bonusy se pak jistě dá dostat níže.

Barevné verze byly také obměněny. Nová je moc pěkná ledově modrá. Dále tu pak máme také béžovou (stejně jako u Flipa a S23 je to skoro bílá) a černou. Mimo to stejně jako u Flipu exkluzivně na Samsung.cz bude ještě šedá barva.

