Nášup novinek od Samsungu – ohebné mobily, hodinky i tablety

Rok se s rokem sešel a máme zde várku novinek od Samsungu. Dnes představil Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Watch6, Galaxy Watch6 Classic, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ a Galaxy Tab S9 Ultra. My jsme měli příležitost se na novinky podívat trochu detailněji, o čemž si můžete přečíst v samostatných článcích.

„Samsung do mobilního světa přináší díky svým skládacím telefonům skutečnou revoluci, vytváří nový standard a neustále ho vylepšuje,“ říká TM Roh, prezident a ředitel divize Mobile eXperience v Samsung Electronics. „Každý den si naše skládací telefony pořizuje víc a víc lidí, protože touží po zážitcích, které jim žádné jiné přístroje nenabídnou. A my jejich přání a potřeby hodláme uspokojovat i nadále – nejlepším důkazem jsou právě horké novinky Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5.“

Samsung dnes představil pořádnou dávku novinek, mezi kterými jsou u nové ohebné mobily. U menšího Galaxy Z Flip5 se hned na začátku pochlubil zmenšením mezery mezi při zavřeném stavu. Docílil toho pomocí přepracovaného kloubu. Mezera je menší o 2 mm, což není mnoho, ale ve výsledku mobil vypadá sympatičtěji. Zapracoval i na vnějším displeji, který je větší a nabízí více možností. Zde se doslova vyřádil po softwarové stránce, byť se nenabízí plnohodnotné zobrazení systému. K dispozici je ale dost gest.

U většího Galaxy Z Fold5 došlo na snížení hmotnosti o 10 gramů a tloušťka byla snížena o 2,4 mm oproti předchozí generaci. Současně došlo na vylepšení vnitřního displeje, který je jasnější. Například nejvyšší jas poskočil z 1300 nitů na 1750 nitů. Samozřejmě použil UDC kameru, ta je schovaná pod displejem a takřka nejde vidět. Sice se chvíli spekulovalo, že bychom se konečně dočkali prostoru pro stylus uvnitř mobilu, tak nakonec potřebujete speciální obal. Obě novinky jsou odolné vůči vodě, což zaručuje certifikace IPX8.

Je zde i další generace hodinky, Galaxy Watch6 a Galaxy Watch6 Classic. Právě druhá jmenovaná verze má opět otočnou lunetu, která slouží pro ovládání prostředí. Základní model touto funkcí nedisponuje a uživatel se musí spolehnout na dotykový displej. Hodinky podporují mnoho funkcí, přičemž se Samsung chlubí lepším monitorováním spánku, kde jsou zahrnuty data jako váha, výživa, světlo, fyzická aktivita, únava, stres, činnost srdce. Mezi měřenými hodnotami je stavba těla, stejně jako u minulých modelů.

Mezi funkcemi jsou také možnosti pro měření EKG, tepovou frekvenci, krevní tlak, okysličení i teplota kůže. Hodinky umí predikovat i menstruační cyklus a v rámci bezpečnosti naopak nabízí detekci pádu. Došlo i na vylepšení hardwaru. Například displeje jsou o 20 % větší a jasnější, zapracovalo se na plynulosti, k dispozici jsou větší baterie a rámeček je o 30 % tenčí. I luneta je o 15 % tenčí.

„Na současném trhu nic jako Galaxy Tab S9 jednoduše neexistuje. Do celé kategorie tabletů vnášejí naše novinky převratné změny, nabízejí vše, co mají lidé na tabletech rádi, ve špičkovém balení,“ prohlašuje TM Roh, prezident a ředitel divize Mobile eXperience Samsung Electronics. „Díky nim můžou uživatelé snadno a rychle uvádět do života své nejlepší kreativní představy a nápady.“