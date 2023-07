Realme GT Neo 6 na prvním renderu

Realme GT Neo 5; Zdroj. Realme

V tomto roce došlo na představení modelů Realme GT Neo5 a Realme GT Neo5 SE, ale již nyní se ukazuje následující generace, která dostane očekávané označení Realme GT Neo 6. Již nyní máme k dispozici první render.

Realme GT Neo 6

První podoba nadcházející novinky Realme GT Neo 6 pochází od @onleaks, který má v tomto ohledu velmi přesné informace a ve většině případů se následně podoba novinek potvrdí. Jak můžete vidět níže, Realme jde cestou masivního zadního fotomodulu. Skoro bychom zde viděli mírnou inspiraci u Pixelů od Googlu, přičemž vidíme některé prvky společné s modely od OnePlus. Ostatně se jedná o sesterskou společnost.

Zadní strana nabídne asi imitaci průhlednosti, aspoň tedy částečné, ale to se ještě může změnit. Co ale očekáváme, je opětovné použití RGB světla. O výkon se zde má starat Snapdragon 8 Gen 2. Displej by měl mít 1,5K rozlišení se 144Hz obnovovací frekvencí. Samozřejmě se bude jednat o OLED panel, ale zatím nevíme, jakou bude mít úhlopříčku.

Kromě toho máme očekávat například 16 GB RAM, až 512GB úložiště nebo hlavní 50MPx snímač s optickou stabilizací obrazu. O dalších dvou foťácích nemáme jakékoliv informace. K představení by mělo dojít po letních měsících, ale na bližší informace si musíme počkat.

Zdroj: mysmartprice.com

