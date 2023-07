Kaktus má víkendovou akci na neomezená data zdarma

Fotka od Hassan OUAJBIR z Unsplash

Sem tam mobilní operátoři spustí akci bez jakéhokoliv varování. Někdy se jedná o bonus za dobití, jindy jde o službu zdarma. Právě nyní má virtuální operátor Kaktus jednu velmi zajímavou akci.

Neomezená data

Pokud nenavštěvujete mobilní aplikaci operátora Kaktus nějak často, tak nyní byste rozhodně měli. Čeká na vás totiž bonus v podobě neomezených dat na víkend. Konkrétně lze bonus aktivovat do 16. 7. 2023 do 23:00, přičemž ho lze využívat až do 23:59. Z tohoto speciálního balíčku je možné využít 3,5 GB FUP v rámci roamingu, takže z toho plyne, že neomezená data platí jen pro Česko.

Více podmínek nebo omezení není uvedeno ani v oficiálních podmínkách. Pokud tedy ještě narychlo hledáte neomezený datový tarif jen na víkend, možná se vyplatí si SIM koupit. Jen je škoda, že virtuální operátor nenabízí eSIM, která by šla zakoupit online a hned používat.

