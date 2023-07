Hry Google Play pro PC dostávají novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz

V květnu jsme se dočkali rozšíření Her Google Play pro PC i v Česku. Dá se říci, že je to takové další snažení v oblasti her od Googlu, jelikož poslední velký projekt nevyšel. Samozřejmě myslíme Stadia. Zde má ale společnost větší výhodu, jelikož jen zpřístupňuje Android hry pro počítače. Po nějaké době zde máme několik novinek.

Nejen nové hry

Google v první řadě rozšiřuje portfolio dostupných her, kam nově zapadají mimo jiné i tituly jako Cookie Run: Kingdom, Eversoul, Summoners War, Homescapes, Evony: The King’s Return, Call of Dragons and Arknightsm, Free Fire MAX. Poslední zmíněná hra ale bude dostupná ve všech podporovaných zemích až později.

Současně jsme se dočkali dalšího rozšíření, což se nás až tak moc netýká, jelikož je zde služba dostupná pár měsíců, ale jinak je tato platforma nově dostupná ve 120 zemích. Google také zmiňuje rozšíření podpory pro další počítače, ale zde není nějak moc konkrétní, takže ani nevíme, co tím myslí. Systémové požadavky zůstávají stejné.

Podstatnější novinkou a také poslední, je možnost přemapování klávesnice, respektive tlačítek. Bohužel novinka neplatí pro všechny hry. Ani zde není Google nějak konkrétní, ale snad se stane tato funkce normou.

