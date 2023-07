Google Gboard dostane možnost „vrátit zpět“

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google již nějakou dobu nabízí svou vlastní softwarovou klávesnici nazvanou Gboard. Dnes má již mnoho funkcí navíc, přičemž se v poslední době hodně soustřeďoval na tzv. kuchyni pro emoji. Ale až nyní konečně přidává praktickou funkci, kterou ocení více uživatelů.

Google Gboard klávesnice dostává nové možnosti

Když jste to nechtěli smazat

Od možnosti přepínání jazyků až po lepší schránku pro kopírovaný text. To vše se nabízí, ale asi byste očekávali, že takto promakaná aplikace bude mít možnost i vrácení smazaného textu. Nic takového do dnešního dne nenabízela. No, stále nenabízí ve stabilní verzi. V betě se podařilo zaznamenat, že vývojáři pracují na této funkci.

Jakmile něco smažete, můžete to vrátit zpět. Bohužel se funkce schovává v dodatečné nabídce. Naštěstí zdroj potvrzuje, že jde tuto funkci, respektive tlačítko přesunout, nebo spíše pro ni vytvořit zkratku do horního panelu, aby byla jednoduše při ruce. Nejde jen o jednoduché zapracování možnosti vrácení. Uživatelům se podařilo zjistit, že přes tuto funkci jde vrátit i celé smazané odstavce.

Zatím nevíme, jaké je zde omezení nebo jaké jsou limity. Vzhledem k tomu, že je novinka v beta verzi aplikace Gboard, dá se očekávat, že se brzy dostane do stabilní verze. Rozhodně se bude hodit, pokud omylem smažete až příliš textu.

