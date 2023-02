Google Gboard klávesnice dostává nové možnosti

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nějakou dobu se Google hodně staral o svou softwarovou klávesnici Gboard, ale v poslední době jsme se mnoha novinek nedočkali. Nyní přichází aktualizace, která vám dá více kontroly nad některými možnostmi zobrazení.

Hned na první pohled si asi všimnete, že v novém panelu nástrojů došlo na změnu prvního tlačítka vlevo. Místo šipky se zde nachází kolečko se čtyřmi čtverečky, řekli bychom, že připomíná knoflík. Právě přes tuto možnost se dostanete do širších možností klávesnice. S tím souvisí odstranění tří teček, které sloužily pro přístup k nastavení.

Nastavení klávesnice je k dispozici přes zmíněný knoflík. To ale není vše. Nově si můžete do panelu nástrojů přetáhnout kolik chcete prvků. Nejste omezeni jen na nějaký počet. Největší vychytávkou ale je možnost nahrazení samotného mikrofonu za cokoliv, co uznáte za vhodné. Klidně si na toto místo můžete dát zkratku pro emoji.

Nová varianta Gboard klávesnice se zatím testuje v beta verzi, ale co nevidět zamíří mezi všechny uživatele. Odhadujeme, že by to Google mohl stihnout ještě do konce měsíce.

