Sony chystá PlayStation Project Q, ukazuje se na prvním videu

Sony se stále drží na trhu se smartphony, ale portfolio společnosti je poměrně široké. Právě v oblasti mobilů zredukovala firma řady a dnes zde máme jen pár novinek každý rok. Zpravidla se jedná o Xperie 1 a 10, přičemž se ještě dá započítat varianta Pro a sem tam se objeví i Xperia 5. Nyní se ukazuje další Android zařízení.

Sony se již nechalo slyšet, že chystá herní konzoli. Informace byly uvedeny v rámci události kolem PlayStation produktů. Do této chvíle jsme ale zatím zařízení neviděli a v podstatě není ani mnoho informací o výbavě. I tak se podařilo Sony PlayStation Project Q zachytit na videu. Díky tomu se například dozvídáme, že zde bude hrát hlavní roli právě Android.