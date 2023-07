Apple čelí žalobě ze strany vývojářů, chtějí po něm 1 miliardu dolarů

Zdroj: Apple

Apple čelí další žalobě. Tentokrát přichází přímo ze strany vývojářů aplikací, kteří Apple žalují o částku 1 miliarda dolarů za to, že si účtuje neúměrné vysoké provizní částky a za monopolní chování.

Na Apple je vyvíjen tlak kolem provizních poplatků

Apple si účtuje 30% provizi z každého nákupu a to jak za placenou aplikaci, tak i samotné nákupy v aplikaci, pakliže jdou přes App Store. Evropská unie sice v rámci nového zákona o digitálních trzích – DMA nařídila Applu, aby zpřístupnil takzvaný sideloading (instalaci aplikací a platby mimo App Store), to však nezastavilo samotné vývojáře, kteří na Apple podali žalobu. Zhruba 1 500 vývojářů zaštítil profesor centra pro politiku hospodářské soutěže na Universita East of Anglia – Sean Ennis. Ten sdělil, že provize v rozmezí 15 – 30 % zásadním způsobem omezily podnikání mnoha vývojářů.

„Poplatky Applu vývojářům aplikací jsou přemrštěné a možné jen díky monopolu u distribuce aplikací na iPhony a iPady. Poplatky jsou samy o sobě nespravedlivé a představují zneužívající ceny. Poškozují vývojáře aplikací a také ty, kdo aplikace kupují,“ řekl Ennis. Ennis podává hromadnou žalobu u odvolacího soudu pro hospodářskou soutěž ve Velké Británii za podpory právnické firmy Geradin Partners. V loňském roce Apple čelil žalobě ve výši 100 milonů dolarů, která Apple donutila provést některé změny jako například zrušení vývojářského poplatku ve výši 100 dolarů a také zavedení programu Small Business, které mělo snížit finanční zatížení menších vývojářských firem.

