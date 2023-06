Virtuál +4U Mobile zřejmě končí

Fotka od Hassan OUAJBIR z Unsplash

Virtuální operátoři na české trhu to nemají jednoduché, ale i tak zde máme poměrně hodně společností, které se snaží nabízet tarify a předplacené karty. Nyní se ale objevují informace, že virtuál +4U Mobile, který působí na českém trhu v podstatě od roku 2014, končí.

Pokusili jsme se kontaktovat zákaznické centrum s dotazem na budoucí provoz, ale byli jsme odkázání na mediální oddělení. To bohužel zatím nereagovalo na náš dotaz. Více informací nemají k dispozici ani sami klienti, která se dovolají na zákaznickou linku. V podstatě se dozví, že informace budou k dispozici později.

Mezitím klienti +4U Mobile dostávají SMS zprávu, v které je konstatováno, že k 30. červnu přestane virtuál poskytovat telekomunikační služby společnosti +4U Mobile na konkrétním čísle. Právě během tohoto týdne má dojít taková zpráva všem klientům. Jako kompenzaci nabízí virtuál speciální nabídku O2 Family, na kterou mohou přejít.

O to je to zvláštní, že právě +4U Mobile nabízí klientům O2 tarify, když sám virtuál působí v síti T-Mobile. Zatím nemáme k dispozici oficiální prohlášení, takže nevíme, co je příčinou konce, ale dle některých klientů se může tento stav týkat kauzy Mamut.cz (Lupa.cz). Avšak se zatím jedná o spekulaci.

