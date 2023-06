Spotify testuje novou funkci s názvem „Tvůj offline mix“

Zdroj: Dotekománie

Společnost Spotify není potřeba příliš detailně představovat. Stojí za stejnojmennou populární hudební streamovací službou, kterou používají miliony uživatelů po celém světě. Generální ředitel Daniel Ek na svém twitteru zveřejnil informace o nové funkci, kterou společnost testuje.

Spotify testuje novinku

To novinkou je mix hudby, který bude automaticky stahovat mix hudby z oblíbených skladeb, které jsme si poslechli. Playlist nese název „Tvůj offline mix“, a jak už název napovídá, hudba bude k dispozici offline. Daniel Ek kromě toho, že na nové funkci pracují,, neprozradil žádné další podrobnosti. Není tedy jasné, kdy bude novinka k dispozici pro uživatele, a také se nabízí otázka, jak to bude s uživateli, kteří používají Spotify zdarma. Ti totiž nemají k dispozici hudbu v offline režimu, jako platící uživatelé.

Obrázky, které Ek na svém twitteru publikoval, toho moc nenaznačují. Je patrné pouze to, že se bude jednat o playlist nedávnou přehrávané hudby, který by měl mixovat přímo Spotify podobně, jako to dělá u mnoha dalších playlistů. Někteří uživatelé zveřejnili tweety, ve kterých potvrzují, že již tuto funkci mají v aplikaci. Zatím ale není jasné, jak Spotify postupuje a kde a pro koho je novinka oficiálně dostupná.

Zdroj: techcrunch.com

