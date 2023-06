Sony pravděpodobně pracuje na svém prvním skládacím telefonu

Podle dostupných informací společnost Sony pracuje na poněkud netradičním modelu telefonu. Má se jednat o skládací telefon, ale nebude se pravděpodobně jednat o ten typ, které můžeme pozorovat u několika dalších výrobců. Mělo by se jednat jakési moderní „véčko“.

Sony by mohlo představit své „véčko“

Informace tvrdí, že by se telefon mohl asi nejvíce podobat modelu Galaxy Z Flip 4 od Samsungu, ale neměl by mít vnější displej a to proto, že se Sony snaží přijít s opravdu kompaktním zařízením. Podle dalších informací by telefon mohl nést název Xperia Fold, ale s ohledem na konstrukci to není tak úplně jisté a jedná se spíše o spekulaci.

V tuto chvíli nejsou známy podrobnější technické specifikace i když se mluví o tom, že by na tom měl být telefon, co do specifikací, velmi dobře. Určitě by se jednalo o zajímavé oživení produktové řady Sony, ale vzhledem k tmou, že je kolem tohoto telefonu zatím velmi málo informací, je těžké zatím cokoliv předpovídat a můžeme se tak nechat překvapit, jakého posunu se dočkáme v následujících měsících.

Zdroj: androidheadlines.com

