Samsung přibližuje model Galaxy M34 5G

Samsung Galaxy M34 5G | Zdroj: Gizmochina

Loňský zástupce Galaxy M33 5G se může začít bát o svoji pozici na mobilním trhu a ostatně také v produktové nabídce. Společnost Samsung totiž v těchto chvílích dokončuje jeho přímého nástupce s názvem Galaxy M34 5G. Jihokorejský gigant dokonce sám prozradil některé specifikace, které prozatím naznačují výraznější aktualizaci u vnitřní stránky oproti předchůdci.

Oslní nenáročné

Spekulace v přední části počítají s 6,6palcovým sAMOLED displejem, který dosáhne na Full HD+ rozlišení nebo 120Hz obnovovací frekvenci. Očekávaný výřez by měla vyplnit 13megapixelová selfie kamerka. Pohonnou jednotku bude údajně tvořit osmijádrový 5G procesor Dimensity 7050 z dílny MediaTeku a 8GB operační paměť RAM. Následně interní úložiště pojme 128 GB uživatelských dat.

Výrobce do zad nasadí celkem tři objektivy fotoaparátu ve složení snímačů 48 + 8 + 5 MPx, přičemž hlavní fotoaparát navíc získá OIS technologii. U článku baterie s kapacitou 6 000 mAh můžeme očekávat alespoň 25W nabíjení. Posledním dílkem do skládačky je operační systém Android 13 skrytý pod vlastním softwarovým řešením (One UI 5.1).

Nejbližší dny jistě přinesou další podrobnosti, ale už teď se proslýchá o prodejní ceně po přepočtu okolo 5 500 Kč.

Zdroje: sammobile.com, gizmochina.com

