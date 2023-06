Zdroj: KoreaBizWire

Velká odvaha rozhodně nechybí společnosti LG, která do méně populární série StanbyME zařazuje teprve druhého zástupce, a to s označením Go. Zatímco první model vynikal praktickým stojánkem, tak dnešní novinka přichází ukrytá v přenosném kufříku. Nicméně ve skutečnosti se jedná jen o velmi přerostlý tablet. Jihokorejský producent jej prezentuje třeba jako chytrého společníka na piknik do přírody.

Outdoorová hračička

Firma sice neprozradila mnoho informací, ale hlavní dominantou je dotykový displej o gigantické úhlopříčce 27 palců (68,58 cm). Ten podporuje technologii Dolby Vision. Zvuková stránka byla vyřešena 20W reproduktorem a k němu byla připojena technologie Dolby Atmos. Navíc celé zařízení úspěšně prošlo 11 různými druhy armádních testů odolnosti.

Integrovaná baterie s neznámou kapacitou zvládne 3 hodiny provozu bez nutnosti připojení k elektrické síti. Obrazovka se probouzí otevřením dodávaného kufříku, který byl opatřen madlem na snadnější přenášení. Dále v něm ani neschází místo pro uložení napájecího kabelu nebo dalšího příslušenství.

Obrazovku lze natočit do několika poloh, avšak vždy maximálně o 90 stupňů. Kdo rád hraje deskové hry, tak jednoznačně ocení možnou polohu klasického stolu. Uživatelským prostředním doprovází platforma WebOS známá hlavně z televizorů LG. Výbavu uzavírá hlasové ovládání či možnost zrcadlení obrazovky.

LG StanbyME Go (27LX5) vstoupí na domácí půdě do prodeje už ve středu 7. června za cenu v přepočtu 19 680 Kč.

Zdroje: koreabizwire.com, fonearena.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články LG oznámilo přenosný displej StanbyME Go v kufříku

reklama reklama