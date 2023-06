HTC reaguje na Apple Vision Pro

Zdroj: Apple

Apple se po mnoha letech odhodlal a přišel se zcela novým produktem v podobě brýlí Vision Pro pro rozšířenou a virtuální realitu. Firma vstupuje na zcela nový trh, kde bude chtít udávat kurz a tempo, ale nebude to mít jednoduché. Právě takové brýle stále nejsou masovou záležitostí a ne každá domácnost je má. Jde spíše o výjimky. Aktuálně tedy začne konkurovat firmám jako Meta a HTC. Právě druhá společnost reaguje na Vision Pro.

HTC se nebojí

Konkrétně spoluzakladatelka a předsedkyně představenstva společnosti HTC VIVE poskytla vyjádření k novému produktu od Applu. Cher Wang tak trochu mezi řádky vítá nováčka na tomto trhu a těší se na společné budování celého ekosystému.

„Jako lídr v oblasti XR jsme rádi, že můžeme srdečně přivítat společnost Apple při jejím vstupu do živé XR komunity. Po letech, která jsme věnovali inovacím a odhodlání posouvat hranice možného s nadšením vítáme příchod společnosti, která sdílí náš zápal pro technologickou dokonalost, soukromí uživatelů a design zaměřený na člověka. Společně máme jedinečnou příležitost spolupracovat, vzájemně se inspirovat a přetvářet budoucnost XR zážitků, a tím zásadně ovlivnit životy firem, profesionálů i spotřebitelů“

HTC má na tomto poli poměrně dost výhod, jelikož pracuje na technologiích roky a snaží se budovat celý ekosystém. Apple je dost silná konkurence, ale nebude to mít jednoduché. Sice představení produktu bylo úchvatné, ale následné detaily posouvají konkurenční hrozbu na roky dopředu. Apple Vision Pro stojí bez daně 3 499 dolarů. Pokud se tento produkt dostane do Česka, tak by stál kolem 100 000 Kč. Právě zde má HTC výhodu. I jeho nejnovější produkt HTC Vive XR Elite má cenu nastavenou pod 40 000 Kč. Navíc HTC nabízí cenově dostupnější produkty.

Podobně jsou na tom produkty od společnosti Meta, které mají také atraktivnější cenu. V toto oblasti Apple nemůže zatím konkurovat, ale může nabídnout lepší softwarovou vybavenost. Než se ale Apple Vision Pro dostanou do prodeje i mimo USA, konkurence může dohnat i tuto slabinu. Je ale otázka, kdy bude zahájen prodej novinky od Applu i mimo USA. Zatím jen víme, že se Apple Vision Pro začnou prodávat v příštím roce a pouze na americkém trhu. Možná si budeme muset počkat dva roky, než se objeví v Evropě.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články HTC reaguje na Apple Vision Pro

reklama reklama