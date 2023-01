HTC Vive XR Elite jsou nové multifunkční VR a MR brýle, umí pracovat i samostatně

Zdroj: HTC

Společnost HTC dnes již velmi sporadicky vydá nějaký mobilní telefon. Posledním takovým přírůstkem je novinka v rámci řady Wildfire. HTC se více zaměřuje na virtuální a rozšířenou realitu, kde se této firmě celkem daří. Dnes jsme se dočkali novinky s označením HTC Vive XR Elite.

HTC Vive XR Elite

Ze samotného popisu se dá poměrně jednoduše konstatovat, že HTC Vive XR Elite je kombinací všeho, co je aktuálně dostupné na trhu. Nejenže podporují virtuální realitu, ale také kombinují smíšenou realitu. To znamená, že díky zabudované kameře umí brýle nabídnout rozšířenou realitu, ale s tím rozdílem, že záznam kamery se promítá do brýlí.

HTC Vive XR Elite obsahují 6DoF pro sledování pohybu, přičemž jsou podporovány ovladače i si poradí s rukami. Samozřejmě je zde základem samotné zobrazování. K dispozici je 4K rozlišení a obnovovací frekvence 90 Hz. Zorný úhel je 110°. Celková hmotnost je 625 gramů včetně týlní baterie. Tu jde ale sundat a nahradit napájení skrze nějaký zdroj přes USB C.

„All in one headset VIVE XR Elite je dalším milníkem na cestě k pohlcujícímu internetu, který překračuje hranice dnešní VR prostřednictvím přesného průhledového videa otevírajícího novou úroveň realismu při studiu i hraní,“ říká členka představenstva a spoluzakladatelka společnosti HTC Cher Wang. „Malý pokročilý headset kombinující to nejlepší ze všech kategorií VR zařízení představuje ideální bránu do světa pohlcujících zážitků ukrytých ve VIVERSE. Tak říkáme naší verzi metaverza s nejširšími možnostmi přístupu k obsahu, které zahrnují i poslední technologické standardy jako WiFi 6E.“

HTC Vive XR Elite nechybí dioptrická korekce nebo nastavení IPD. Pro přesné sledování pohybu jsou zde čtyři širokoúhlé kamery doplněné pro sledování vzdálenosti. Samotná baterie dokáže dodávat energii po dobu 2 hodin a o nabíjení se stará 30W technologie.

Největší chloubou této novinky je propojitelnost. Jednak HTC Vive XR Elite lze napojit skrze USB C, ale také lze využít až WiFi 6E. Dokonce zvládají propojení se smartphonem, nebo umí pracovat zcela samostatně, jelikož obsahují kompletní hardware založený na Snapdragonu. Díky tomu máte v podstatě 300palcový kinosál sami pro sebe, nebo je můžete využít ve spojení s PC i pro náročné úkoly nebo jen hry. Po softwarové stránce je zde podpora pro OpenXR i WebXR.

HTC Vive XR Elite budou dostupné v rámci předobjednávek od 5. ledna na stránkách HTC Vive a u vybraných partnerů. Samotná cena byla nastavena na 34 999 Kč. Dodávky odstartují již v únoru. Jde sice o vyšší částku, ale jedná se o multifunkční brýle, které umí pracovat i samostatně. Navíc součástí balení bude headset, dva pohybové ovladače a nabíjecí kolébka pro baterii.

Zdroj: Tisková zpráva



