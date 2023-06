FaceTime v Apple TV? S tvOS 17 brzy realita

Apple samozřejmě oznámil také tvOS 17 během WWDC23. Pro Apple TV by se mělo jednat o jednu z nejvýznamnějších aktualizací za posledních několik let. Přináší totiž několik nových funkcí, včetně používání FaceTime.

FaceTime vám umožní přijímat nebo iniciovat hovory pomocí iPhonu a následně hovor přenést na televizní obrazovku prostřednictvím Continuity Camera. Případně můžete aplikaci spustit přímo na Apple TV a zahájit FaceTime hovor přímo v televizi. To ale není jediná novinka.

Apple zpřístupnil API i pro aplikace třetích stran, jako je Zoom a Webex, které rovněž budou dostupné na Apple TV. Dokonce si budete moci užít i funkci Center Stage v rámci těchto aplikací. tvOS 17 také poskytne funkci SharePlay pro společné sledování pořadů a filmů na Apple TV v režimu split-screen, nebo budete moci využít Apple Music Sing a zpívat s přáteli své oblíbené skladby. Osobně ale nejvíce ocením funkci Najít, která pomocí iPhonu lokalizuje ztracený Siri Remote (2. generace) ovladač.

Dalšími novinkami tvOS 17 je přepracované rozhraní ovládacího centra. Nový design se více podobá prostředí iPadOS, macOS a iOS. Apple tvrdí, že díky ovládacímu centru budete mít přístup k důležitým nastavením a informacím po celou dobu používání Apple TV. Zobrazí vám například čas, profil aktivity a další užitečné podrobnosti o uživatelské činnosti. Mezi menší novinky pak patří funkce Enhance dialog, která zlepšuje slyšitelnost mluveného slova tím, že odděluje dialog od pozadí. Dále je podpora Dolby Vision 8.1 a podpora VPN od třetích stran.

Zdroj: xda-developers.com

