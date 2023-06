Chrome pro iOS dostává několik praktických vylepšení

Zdroj: TechRadar (se souhlasem)

Apple si velmi pozorně hlídá svou vlastní platformu a také aplikace od vývojářů. Ti mají mnohá omezení, takže nemohou v některých případech nabídnout své vlastní řešení a musí integrovat jen to, co sám Apple povolí. I tak se mnozí snaží a Google není výjimkou. Právě nyní vychází aktualizace aplikace Chrome, která přináší několik vylepšení.

Novinky v Chromu pro iPhone

Do Chromu pro iOS byla integrována funkce, která dokáže rozpoznat něžnou adresu. Nyní nemusíte kopírovat do schránky a pak otvírat jinou aplikaci. Nově si bude moci každý prohlédnout lokaci v mini verzi Google Map. Zde se pak nabízí možnost otevření plnohodnotné aplikace. Dost se tak zjednoduší procházení.

Další funkce také využívá AI. Stačí podržet prstem na datumu, například nějaké události, a budete moci z kontextové nabídky vybrat možnost pro vložení do kalendáře. Můžete si tak rychle zaznamenat nějakou událost. Google se také zaměřil na vylepšenou detekci jazyka webové stránky a nabízí lepší podporu pro překlad do preferovaného jazyku. Jde si nechat i přeložit jen část textu. Posledním takovým vylepšením je integrace Google Lens do samotného vyhledávání. Po kliknutí na ikonu ve vyhledávacím poli se otevře prostředí pro vyfocení. Zde lze pořídit snímek a následně se vám nabídnou možnosti podle toho, co aplikace detekuje – od překladu, až po přímé vyhledávání konkrétního objektu.

