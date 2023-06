Elektrokoloběžky jsou chytřejší, než si myslíte! Jak je můžete ovládat pomocí aplikace? [komerční článek]

Elektrokoloběžky se staly populárním dopravním prostředkem téměř po celém světě. Jejich obliba stoupá i u nás, což potvrzuje rostoucí poptávka. Tu pozoruje i e-shop Vzdušín.cz, který se na prodej těchto zařízení specializuje. Ve spolupráci s ním jsme se rozhodli podívat na zoubek chytrým funkcím elektrokoloběžek, jimž výrobci věnují stále větší pozornost.

S aplikací bude vaše elektrokoloběžka v bezpečí

Na moderní technologie dnes narazíme téměř ve všech oblastech života. Pomocí aplikace můžete ovládat prakticky cokoliv od ledničky až po světla v domácnosti. Není tedy divu, že si aplikace našly cestu i k elektrickým koloběžkám, které ve své výbavě běžně mívají řadu chytrých funkcí.

Výrobci se v jejich vývoji snaží samozřejmě předhánět, díky čemuž na trhu narazíte na různě pokročilé modely. Nejlepší elektrokoloběžky vám dokážou nabídnout řadu možností nastavení na pár kliknutí.

E-shop Vzdušín.cz má ve své nabídce hned několik chytrých modelů, přičemž jedním z nejpokročilejších je skládací elektrokoloběžka AERIUM AOVO PRO. Ta kromě nadupané výbavy uživatelům nabízí také mobilní aplikaci Aovo Pro, se kterou můžete koloběžku snadno zamknout pomocí Bluetooth.

V takovém stavu není možné s koloběžkou ujet, čímž několikanásobně zvýšíte její zabezpečení. Pokud by se ji někdo i přesto pokusil přemístit, koloběžka začne vydávát zvukový signál a zámek zabrání pohybu zablokováním předního kola. Některé modely nabízí i možnost sledování polohy elektrokoloběžky skrze GPS.

Mějte elektrokoloběžku neustále pod kontrolou

Aplikace vám také poskytne přehled o všech důležitých parametrech. Jednoduše si tak překontrolujete vše, co během běžného provozu vidíte na LCD displeji. Po otevření aplikace na pár kliků zjistíte, zda je elektrokoloběžka AERIUM AOVO PRO dostatečně nabitá nebo jaký režim během jízdy používáte – podrobnější výčet funkcí i náhled do rozhraní aplikace nabízí recenze AERIUM AOVO PRO.

Většinu aplikací je možné s elektrokoloběžkami propojit pomocí Bluetooth, který je nutné mít během jejího nastavování neustále zapnutý. Samotné spárování probíhá velmi rychle a ve své podstatě se nijak neliší od párování bezdrátových sluchátek s mobilním telefonem. Vše tedy hravě zvládnou i méně zkušení uživatelé.

Nastavení elektrokoloběžky je velmi jednoduché

Nastavení stroje je velmi jednoduché oproti některým jiným modelům, kde by vám zabralo buď spoustu času, nebo byste s ním museli zajít do odborného servisu. Po přihlášení do aplikace si hravě nastavíte jízdní režim, zapnete funkci tempomatu nebo upravíte citlivost brzd a akcelerátoru. Také zde můžete ovládat svítidla umístěná na elektrokoloběžce.

Elektrokoloběžka AERIUM AOVO PRO nabízí také možnost odblokování omezovače rychlosti. Na jedno kliknutí tak dosáhnete zvýšení výkonu elektrokoloběžky, aniž byste byli nuceni neodborně zasáhnout do elektroniky koloběžky nebo investovat do nákladného tuningu.

Tuto funkci ocení zejména uživatelé, kteří chtějí s koloběžkou čas od času vyrazit na náročnější trasy, ale nechtějí přijít o možnost pohybovat se s ní i po veřejných komunikacích. V praxi se tak elektrokoloběžka AERIUM AOVO PRO řadí mezi univerzální modely, které využijete v běžném životě i během výletů do přírody.

Pokud si s výběrem či ovládáním elektrokoloběžky nevíte rady, můžete se obrátit přímo na e-shop Vzdušín.cz. Ten vám poskytne odborné poradenství a navíc i záruční a pozáruční servis elektrokoloběžek.

Téměř všechny elektrokoloběžky na Vzdušín.cz jsou od značky AERIUM. Jelikož je e-shop autorizovaným a předním prodejcem značky, dokáže vám dodat originální náhradní díly a veškeré příslušenství, na které v jiných e-shopech nenarazíte.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Elektrokoloběžky jsou chytřejší, než si myslíte! Jak je můžete ovládat pomocí aplikace? [komerční článek]

reklama reklama