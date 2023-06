Fotka od Hassan OUAJBIR z Unsplash

V poslední době jsme zde měli několik zajímavých nabídek. Například T-Mobile představil limitovanou edici 100GB předplacenky, ale po té se velmi zaprášilo. Údajně bylo nachystáno poměrně málo SIM karet, ale je to jen spekulace. Mezitím jsme se dočkali nových tarifů od O2 a také Vodafonu, v obou případech jde o neomezené verze, kde je jediný limit u rychlosti připojení. Nyní zde máme speciální letní nabídku od virtuálního operátora BLESKmobil.

50% sleva na balíček

Právě v tomto období zpravidla očekáváme speciální letní nabídky, jako například od Vodafonu, který přidává 5 GB FUP. BLESKmobil má ale nachystanou rovnou 50% slevu na datový balíček s 30 GB FUP. Ten standardně přijde na 599 Kč, ale v rámci letní akce jej můžete mít za 299 Kč.

Samotná akce trvá od 1. 6. do 30. 9.. Tedy v tomto období můžete balíček aktivovat. Pakliže jej nezrušíte, budete mít slevu až do konce roku. Tedy do 31. 12. 2023. Balíček lze kombinovat s dalšími, například pro výhodnější volání.

Jedná se o zajímavou akci, ale pokud chcete mít i neomezené volání a nepotřebujete takové množství dat, tak spíše doporučíme limitovanou verzi tarifu od Vodafonu, kde se nabízí za 327 Kč měsíčně neomezené volání, neomezené SMS a 3,5 GB FUP.

Zdroj: twitter.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články BLESKmobil láká na 30 GB FUP za 299 Kč

reklama reklama