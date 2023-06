Amazfit Pop 3S potěší velkým displejem a dlouhou výdrží

Zdroj: FoneArena

Společnost Amazfit je připravena na spuštění prodeje nových chytrých hodinek s názvem Pop 3S, které jako první zanedlouho začne nabízet obchod Amazon. Zveřejněné specifikace rovnou naznačují, že půjde o největšího zástupce od tohoto výrobce. Novinka má nakročeno k úspěchu, což by mohla stvrdit prodejní cenovka. Tu budeme znát již v následujících dnech.

S minimem kompromisů

Pouzdro vyrobené z nerezové oceli doplní jak kovový řemínek, tak i levnější alternativa ze silikonu. Zobrazovací panel typu AMOLED má úhlopříčku 1,96 palce a rozlišení 502 x 410 pixelů. To odpovídá hustotě pixelů 330 PPI. Velkým překvapením je přítomná technologie Always On Display.

Kapacita baterie není sice známa, ale slibují až 12denní výdrž bez nutnosti dobíjení. Dalším benefitem pro případné zájemce bude integrovaný mikrofon s reproduktorem, takže po spárování přes Bluetooth jednoduše vyřídí hovory. Naopak sportovci jistě ocení přes 100 sportovních režimů, měření tepové frekvence nebo okysličení krve.

Dále vlastní systém obsahuje také přes 100 různých ciferníků, základní aplikace (například Najít zařízení, aktuální počasí, budík, vzdálená spoušť fotoaparátu, ovládač hudebního přehrávače), sledování hladiny stresu a spánkové aktivity. Oficiální oznámení lze očekávat ve velmi brzké době.

Zdroj: fonearena.com

