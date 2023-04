Zdroj: Vivo

Vivo v tichosti zařadilo model Y11 do portfolia

Čínská společnost Vivo rozšiřuje svoji produktovou nabídku o jednu mobilní novinku, která prostřednictvím úniku byla poprvé zmíněna zhruba před měsícem. Do oficiálního prodeje míří model s názvem Y11 a přestože na trhu zapadne do nejnižšího patra, tak rozhodně nedostal tu nejslabší výbavu. K úspěchu by mohla napomoci také přijatelná cenovka.

Šance na úspěch

Na přední straně nenajdete nic výjimečného. Výřez ve tvaru padající kapky, výraznější brada, tlusté rámečky, a to vše součástí 6,51palcového displeje s HD+ rozlišením. Hardwarovou část zastupuje čipová sada Helio P35 od MediaTeku, 4/6GB operační paměť RAM nebo 128GB interní úložiště, z něhož kousek bude uždibovat podporovaná technologie virtuální paměti RAM (2 GB). Samozřejmostí je slot pro paměťovou microSD kartu.

Modul vzadu vyhrazený pro objektiv fotoaparátu zabírá jediný 8MPx snímač a přisvětlovací LED blesk. Výdrž udává 5 000mAh baterie s podporou technologie rychlého 10W nabíjení. Skener otisků prstů částečně supluje přední 5MPx kamerka, u které čeká funkce odemykání obličejem. Výpis uzavírá 3,5mm audio jack, microUSB port či operační systém Android 12 překrytý vlastním rozhraním OriginOS.

Základní verze (4/128 GB) vyjde zhruba na 2 833 Kč a vyšší verzi (6/128 GB) pořídíte od 3 148 Kč. Prodejci vám nabídnou dvě barevné varianty (černá, modrá).

