Nokia oznámila přírůstek C12 Plus

Nokia C12 Plus | Zdroj: Nokia

V pořadí třetí provedení modelu C12 vychází pod značkou Nokia, a to přesně pod označením C12 Plus. Přitom společnost HMD Global vydává tuto novinku po necelých 14 dnech od uvedení varianty Pro. Ani tento přírůstek neudělá příliš velkou díru do světa, což především dokazuje základní výbava nebo operační systém Android v omezené verzi Go.

Jen do počtu

Do čela si našel cestu 6,3palcový displej s HD+ rozlišením a „Waterdrop“ výřezem pro obyčejnou 5megapixelovou kamerku. Vnitřní šasi vyplňuje neupřesněný procesor od Unisoc osazen osmi jádry či 2GB operační paměť RAM. Uživatelská data pojme 32GB úložiště podporující maximálně 256GB paměťové microSD karty.

Baterii o velikosti 4 000 mAh dobijete přes starší microUSB port a mimochodem ji chybí jakákoliv technologie rychlého nabíjení. Poloprázdný seznam výbavy můžeme uzavřít 3,5mm audio jackem, funkcí dual-SIM, 8megapixelovou kamerkou vzadu nebo vzpomínaným systémem Android 12 Go.

Výrobce na produktové stránce sice udává, že zařízení odolá některým nejnáročnějším podmínkám, ale bohužel nezmiňuje žádnou certifikaci odolnosti. V oficiálním prodeji asi bude jen jedno barevné provedení za cenu v přepočtu 2 107 Kč. Datum vypuštění do prvních obchodů nebylo zatím upřesněno.

Zdroje: nokia.com, gizmochina.com

