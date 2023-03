Zdroj: Dotekomanie.cz

Když se na trhu objevila služba Clubhouse, netrvalo dlouho a dočkali jsme se obdobných funkcí u stávajících sociálních sítí. Na nějaký čas tak staly služby nabízející živou podobu podcastu trendem. V poslední době ale nadšení opadlo a již se v této oblasti neobjevuje nějak moc novinek. Zřejmě jsme na konci trendu a zůstanou jen ty služby, kterým se podařilo nalákat dostatečné množství zájemců, aby provoz nebyl prodělečný.

Reddit Talk

I sociální síť Reddit naskočila na tento trend a zavedla pro uživatele funkcionalitu nazvanou Talk. V podstatě možnost pořádat podcasty v reálném čase, přičemž zde byla nejen možnost poslechu hostů, ale i nějaká forma interakce. Došlo ale k rozhodnutí, že služba bude ukončena již 21. března a již nebude dostupná pro uživatele této sociální sítě.

Reddit má poměrně velkou uživatelskou základnu, 500 milionů aktivních uživatelů denně. I tak asi zde nebyl dostatečný zájem, aby Talk fungovalo dál, byť by vyžadoval značné investice. Problém je zde totiž v tom, že Talk sice funguje na Redditu a je do sítě integrován, ale samotná služba, tedy její naprostý základ, není řešením Redditu. Firma totiž využívala dodavatele, ale ten se rozhodl ukončit provoz. Reddit tedy měl tři možnosti. Buď by našel jiného dodavatele a musel by narychlo řešit přechod, nebo by musel značně investovat do vlastního vývoje. Nakonec vyhrála třetí varianta, ukončit Talk.

Sice služba skončí již v tomto měsíci, ale data ke stažení budou do 1. června k dispozici. To se ale bude týkat jen pro ty, co měli nějaký Talk po 22. září. Můžeme jen odhadovat, že Talk nebyla úspěšná funkcionalita, jinak by Reddit zainvestoval. Nyní se chce soustředit na klíčové funkce a také na variantu klonu TikToku.

Zdroje: techcrunch.com, engadget.com



Domů Články Reddit končí s funkcí Talk, klonem Clubhouse

reklama reklama