Outlook pro iOS a Android bude brzy plnit funkci pro dvoufaktorové ověřování

Podle dostupných informací z roadmapy Microsoft O365 to vypadá, že by Outlook mohl brzy plnit funkci dovufaktorového ověřování pro pracovní a školní účty.

Authenticator Lite v aplikaci Outlook

Tuto roli primárně zastupuje aplikace Microsoft Authenticator, který si lze stáhnout jak pro iOS, tak pro Android. Nově by se tato funkcionalita v Lite verzi mohla dostat i do mobilní aplikace Outlook. MFA, nebo více faktorová metoda ověřování má za úkol chránit online identity uživatelů přidáním další bezpečnostní vrstvy. Kromě přihlášení heslem se tak uživatel musí obvykle ověřit ještě bezpečnostním klíčem, nebo potvrzovací SMS.

Tuto funkci již obstarává aplikace Authenticator a nově chce Microsoft MFA integrovat i přímo do aplikace Outlook. Podle dostupných informací by měl být Authenticator Lite dostupný pro iOS a Android během tohoto měsíce. Můžete tedy každým dnem očekávat aktualizaci aplikace Outlook, která by v sobě nově měla nést i funkci MFA ověřování.

