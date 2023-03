OnePlus 11 uveden v edici Jupiter Rock

Zdroj: OnePlus

Výrobci mobilních telefonů se dnes již nebojí spolupráce s firmami mimo sektor smartphonů. Na trhu se objevují nejrůznější edice, ale většinou jde jen o stylizaci mobilu do nějakého tématu. To obnáší zpravidla tapety, ikony a také změnu barev zadní strany, kde je třeba i logo nebo nějaký obrázek navíc. OnePlus ale jde trochu jinou cestou. Dočkali jsme se limitované edice OnePlus 11 Jupiter Rock.

OnePlus 11 Jupiter Rock

Novinka OnePlus 11 Jupiter Rock je ten samý model jako uvedený OnePlus 11. Jediný rozdíl je v samotných zádech. Ty jsou inspirované největší planetou v našem solárním systému, tedy Jupiterem. OnePlus uvedlo, že nový materiál byl vyvíjen více než jeden rok. Konkrétně novinku nazývá 3D mikrokrystalický kámen, přičemž každý mobil má unikátní strukturu.

Pro vytvoření tohoto materiálu je zapotřebí devět velmi komplikovaných kroků, přičemž samotná výroba je velmi náročná. Samotná výroba je efektivní jen z 25 %. Dá se říci, že se jedná o kompozitní materiál, kde se používá i sklo. Samotný povrch je ale značně odlišný. OnePlus uvádí, že povrch připomíná nefrit.

Je vidět, že se OnePlus snaží vytvářet nové materiály, ale zrovna cesta speciálních edic asi nebude ekonomicky rentabilní. Je samozřejmě otázkou, jestli se něco takového dostane do běžného prodeje. Na druhou stranu jako marketingový kousek může zaujmout. Cena OnePlus 11 Jupiter Rock je stanovena na 4 899 juanů, přičemž se jedná o verzi s 16 GB RAM a 512 GB prostoru pro data. Pakliže by se takový mobil objevil na našem trhu, cena by se pohybovala kolem 20 150 Kč, což je relativně dobrá částka na unikátní mobil.

