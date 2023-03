Nokia Pure UI je nový designový směr, počítá i s nadstavbou pro mobily

Zdroj: Nokia

Když se řekne Nokia, mnozí si představí známou společnost, která mnoho let dominovala mobilnímu trhu. Dnes je situace o něco komplikovanější, jelikož Nokia jako firma stále existuje, ale už se nevěnuje mobilním telefonů, byť stále vyvíjí a staví mobilní sítě. Pak jsou zde mobily Nokia, ale za nimi stojí společnost HMD Global. Nyní ale došlo na uvedení Nokia Pure UI, nový designový směr, v rámci kterého se myslelo i na prostředí smartphonů, tedy nadstavbu. Za novinkou ale nestojí HMD Global, nýbrž Nokia, tedy původní firma.

Nokia Pure UI

Jde o poněkud zvláštní spojení, nebo respektive původ Nokia Pure UI. Mnozí by mohli jednoduše konstatovat, že případná nadstavba rovnou zamíří na mobilní telefony Nokia, ale tím si nejsme tak moc jisti, jelikož HMD Global je zapojeno do programu Android One, tedy čistého systému bez jakékoliv nadstavby. Nevíme, jak je nastavena licenční smlouva a jestli mobily Nokia budou muset adoptovat novou podobu.

Co se týče Nokia Pure UI, tak nejde jen o nadstavbu, spíše kompletní designový směr, který se dá používat pro nejrůznější aplikace, jakýkoliv software i webové stránky. V podstatě se tak trochu jedná o konkurenci pro Material You od Googlu a podobné designové směry. Nokia Pure UI je prezentováno pod novým logem původní společnosti Nokia a dokonce již má novinka i svou vlastní webovou stránku, jen ještě není moc aktivní.

Na oficiálních stránkách je uvedeno, že Nokia Pure UI je určeno pro B2B a Enterprise sféru a digitální produkty. Snažili jsme se získat více informací, ale moc toho není. Dohledali jsme Nokia Pure UI na iF Design 2022, kde byla novinka prezentována a je zde uvedeno, že prvnímu uvedení došlo v roce 2021. Až nyní ale jde Nokia Pure UI na světlo světa.

Designéři mysleli nejen na aplikace, mobilní telefony, webové stránky, ale také na chytré hodinky. Nyní si musíme počkat na nějaké oficiální prohlášení, co se týče přímého nasazení v produktech. I tak nepředpokládáme, že by mobily Nokia dostaly takto těžkou nadstavbu. Jen by to zpomalilo vývoj nových verzí systémů a také aktualizací.

Zdroje: gsmarena.com, phandroid.com



Domů Články Nokia Pure UI je nový designový směr, počítá i s nadstavbou pro mobily

reklama reklama