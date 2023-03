Lenovo končí s řadou Legion v kategorií smartphonů

Lenovo Legion Phone Duel 2; Zdroj: Lenovo

Na dnešním trhu se smartphony se nabízí nejrůznější kategorie. Rostoucímu trendu se například těší zařízení s ohebnou konstrukcí a hlavně displejem, přičemž se plánují i nové konstrukce s využitím rolovatelných displejů. Další zajímavou kategorií jsou herní smartphony, což jsou zpravidla zařízení s křiklavým designem, tlačítky navíc a v dnešní době i s aktivním chlazením. Vedle značek jako RedMagic od Nubie nebo BlackShark od Xiaomi působí i řada Legion od Lenova. Ale právě Lenovo se rozhodlo ukončit své snažení.

Legion končí

Lenovo svého času produkovalo hodně mobilů a dokonce se snažilo dát přednost své značce před Motorolou, kterou vlastní, ale nakonec si uvědomili, že má Motorola stále velkou šanci na úspěch, tak změnili své plány. Lenovo šlo tak trochu do ústraní na světovém trhu, aspoň co se týče běžných zařízení.

Firma ale chtěla nabídnout v rámci značky Legion i mobilní telefony. Právě Legion je známé označení hlavně herních notebooků, ale najde se i nejrůznější příslušenství. Bylo poměrně logické nabídnout i mobil. Nakonec jsme se dočkali Lenovo Legion Y70, Lenovo Legion Tab Y700, Lenovo Legion Y90 a dalších. Například právě Y90 se může chlubit aktivním chlazením. Výrobce ale vydal oficiální prohlášení, v kterém jednoduše konstatuje, že končí s řadou mobilů a tabletů s Androidem v herní kategorii.

Sice to společnost nepíše přímo, ale z prohlášení tak trochu vyplívá, že nebyl zájem o tato zařízení od Lenova. Dle nás to není ani nějak velké překvapení, když nikdy nedošlo k rozšíření na globální trh a marketing nebyl dostatečně silný, aby dal o novinkách vědět široké veřejnosti. Což je škoda, jelikož po technické stránce se vždy jednalo o velmi dobře nebo zajímavě vybavené mobily.

Je ale otázkou, jestli to není nějaký dlouhodobý plán Lenova. V poslední době nevyšlo mnoho mobilů a navíc i zařízení se značkou Think v podobě ThinkPhone vyšlo pod Motorolou, nikoliv pod Lenovem. Možná se tak schyluje ke kompletnímu ukončení působení na trhu se smartphony a o vše se postará Motorola, která ostatně spadá do stáje Lenova.

