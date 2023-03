Tecno Spark 10 5G je zajímavá novinka, hlavně cena zaujme

Zdroj: Tecno

Značka Tecno je v podstatě nováčkem na globálním trhu se smartphony, případně na tom evropském, ale jde vidět, že se snaží více nabídnout cenově dostupné smartphony s dobrou výbavou. Dnes jsme se tak dočkali Tecno Spark 10 5G.

Tecno Spark 10 5G

Hned na začátek je nutné podotknout, že Tecno Spark 10 5G není nějak dobře ani extrémně vybavený smartphone. To podstatně je v tomto případě cena. Ta je nastavena v přepočtu přibližně na 3 460 Kč. Za podobnou cenu by se tento mobil mohl prodávat i na českém trhu. To podstatnější je fakt, že zapadá mezi smartphony s přímou podporou sítí páté generace.

O výkon se zde stará novinka Dimensity 6020, která nabízí skutečně hodně výkonu na takovou třídu mobilů. Ostatní specifikace již nejsou tak zajímavé. Například displej je typu LCD a má jen HD+ rozlišení, byť s 90Hz obnovovací frekvencí. Na zadní straně je jen 50MPx snímač, přičemž sekundární je veden jako AI kamera. Firma ani neuvádí rozlišení, takže je jasné, že slouží jen pro dodatečné efekty.

Baterie má kapacitu 5000 mAh a je podporováno 18W nabíjení. Mobil vyniká například zpracováním zad, ale nenajdete zde nějaké bonusové vlastnosti nebo funkce. Ostatně i za tak nastavenou cenu toho nabízí poměrně hodně.

Specifikace

displej: 6,6 palců, HD+, LCD, 90 Hz

procesor: Dimensity 6020

RAM: 4 GB RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Android 13 + HiOS

Foťáky: zadní – 50 MPx AI kamera přední – 8 MPx

3.5mm jack

čtečka otisků prstů na straně

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, GNSS, Galileo, Beidou, NFC, USB C

baterie: 5000 mAh + 18W

