Chystá se Realme GT Neo5 SE se 100W nabíjením

Realme GT3; Zdroj: Realme

Realme již nějakou dobu produkuje řadu GT, která je k dispozici i ve variantě GT Neo. Tentokrát ale došlo k trochu zvláštnímu rozhodnutí, co se týče značení. Zatímco na čínském trhu byl uveden model Realme GT Neo5, tak pro zbytek světa byl zveřejněn pod názvem Realme GT3. Zatím nevíme, jestli se jedná o novou strategii, nebo výjimku. I tak bychom se měli dočkat dalšího smartphonu Realme GT Neo5 SE.

Realme GT Neo5 SE

Novinka by měla nabídnout stejný design jako u výše uvedených modelů, tedy i s novým prvkem na zadní straně v podobě notifikačního LED obdélníku. V tuto chvíli se objevují první náznaky specifikací, podle kterých můžeme soudit, že Realme GT Neo5 SE zapadne do střední třídy. Mělo by totiž dojít na použití procesoru Snapdragon 7+ Gen 1, tedy zatím neuvedený model navazující na Snapdragon 7 Gen 1.

Displej by měl mít úhlopříčku 6,74 palců a zřejmě bude založen na AMOLED technologii se 144Hz obnovovací frekvencí. Fotografická sestava na zadní straně má obsahovat kombinaci 64+8+2 MPx, přední pak nabídne 16 MPx. Čtečka otisků prstů bude jako obvykle v displeji. Energii má dodávat baterie o kapacitě 5500 mAh a nabíjení má být řešeno 100W technologií.

Odhadujeme, že cena půjde výrazněji níže než u výše uvedených mobilů, ale zatím netušíme, jak moc klesne. Pokud ji Realme nastaví dobře, může se jednat o hlavního rivala pro Redmi. Zatím si ale budeme muset počkat na detaily. K uvedení novinky by mělo dojít někdy v druhém čtvrtletí tohoto roku.

Zdroj: fonearena.com



