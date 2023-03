Zdroj: Dotekomanie.cz

Google Keep míří na hodinky s novými možnostmi

Před nějakou dobou Google mírně rozohnil uživatele chytrých hodinek, jelikož zmizela podpora pro Google Keep a Mapy. Po nějaké době se Google ozval, že to nebylo záměrem a že došlo k nápravě. Nyní si chce vylepšit povést novou aktualizací právě pro službu Keep, která dostává nově prostor přímo na ciferníku.

Keep z ciferníku

V tomto případě se jedná o nové komplikace, což je termín používaný u hodinek a označuje funkce nad rámec ukazování/měření času. Konkrétně se se nabízí možnost přímo umístit rychlou zkratku na ciferníku. Jak je vidět na prvním obrázku níže, tak se nabízí dvě možnosti. Jedna je pro vytvoření seznamu, klidně nákupního. Druhá pak pro vytvoření běžné poznámky.

Jakmile zvolíte jednu z těchto možností, otevře se vám obrazovka s dalšími dvěma možnostmi. Tentokrát si lze vybrat mezi vstupy. Poznámku můžete nadiktovat hlasem nebo použít klávesnici v hodinkách, která podporuje nejrůznější typy zadávání.

Nová funkcionalita je součástí aplikace Google Keep for Wear OS ve verzi 5.23.102.03. Zatím nevíme, jestli se dostane i na majitele hodinek se starším operačních softwarem, ale spíše bude funkce dostupné jen pro Wear OS 3.

