Strach, nadšení, rychlost. Fenomén současnosti ChatGPT v lidech vyvolává rozporuplné pocity. Někteří se bojí o budoucnost své profese, někteří se snaží AI aplikovat už nyní, aby v budoucnu nebyli překvapeni. Ostatně, AI je tu s námi několik let a jen teď se vytvořila určitá bublina.

Někteří si myslí, že by snad tato bublina mohla prasknout už nyní. Italský úřad totiž ChatGPT zakázal. Nedávno belgický muž spáchal sebevraždu po výměně zpráv s ChatGPT. Muž se domníval, že ChatGPT byl jeho přítel a důvěřoval mu natolik, že s ním sdílel své osobní problémy a citové problémy. Nicméně, ChatGPT nedokázal poskytnout adekvátní emocionální podporu, což pravděpodobně přispělo k jeho rozhodnutí spáchat sebevraždu.

To ale není důvod pro zákaz ChatGPT na území Itálie. Italský úřad pro ochranu osobních údajů nařídil, aby byl ChatGPT blokován v Itálii kvůli obavám z nedostatečné ochrany osobních údajů uživatelů. OpenAI se omluvila a uvedla, že se snaží vyřešit tento problém co nejdříve.

Zdroje: english.alarabiya.net, brusselstimes.com

