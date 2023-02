Youtube zavádí možnost několika zvukových stop u videí [aktualizováno]

Zdroj: Youtube

Aktualizováno 25. 2.

V prosinci Youtube zavedl pilotní testování funkce, která nabízí možnost přiložit k videu více zvukových stop. Nyní došlo na oznámení, že se novinka rozšiřuje mezi tisíce tvůrců a postupně se bude jednat o běžnou součást nástrojů pro tvůrce. Uživatel si bude moci u videa zvolit konkrétní zvukovou stopu.

Zřejmě se nebude jednat o nejpoužívanější funkci pro všechny tvůrce videí. Když si ale vezmete například takového MrBeast, který takto dabuje do 11 jazyků svá videa, přičemž pro každý jazyk má speciální kanál, tak se mu značně jednodušší práce a navíc se bude moci soustředit na jeden kanál.

Původní článek 20. 12.

Skoro by se dalo říci, že neexistuje měsíce, kdy by nedošlo na uvedení nějaké novinky na platformě Youtube. Minimálně se podaří objevit nějakou testovací funkci. Nyní zde ale máme oznámení budoucích novinek, které by se měly rozšířit v příštím roce.

Youtube testuje možnost fronty a její ovládání u aplikací

Zatím pro Indii, pak pro zbytek?

Dnešní novinky byly oznámeny na konferenci Google For India, kde se ostatně objeví jako první. V podstatě Youtube bude mít několik pilotních programů právě v této zemi a následně zřejmě dojde k rozšíření do celého světa, případně do několika dalších krajin. Jednou z těch prvních je například spolupráce Youtube s předními indickými zdravotnickými centry pro zveřejňování obsahu s ověřenými informacemi. U konkrétních videí nasadí veškeré možnosti pro přepis, překlad a dokonce i dabing, aby diváci měli zdroje s ověřenými informacemi.

S tím je spojena ještě jedna novinka. Youtube dokonce u některých videí nabídne několik zvukových stop. Divák si tedy bude moci přepnout zvukovou stopu, tedy jazyk, v kterém je video dabované. Zde očekáváme, že se funkce rozšíří i mezi běžná videa a bude možné nahrávat více zvukových stop. Bohužel zatím neznáme parametry tohoto systému, ale zjevně se vše odladí právě u tohoto specifického systému.

Jednou z novinek bude také přímého textového vyhledávání v konkrétních videí, jak je vidět na animaci výše. Poslední novinkou je spuštění kurzů, tedy těch placených. Tvůrci budou moci nabídnout například sérii videí za poplatek, přičemž tvůrce dostane 55 % z ceny, Youtube si vezme 45 %. Divák ale po zaplacení neuvidí reklamy. Všechny tyto novinky budou spuštěny v Indii, ale pak by se měly dostat i mimo tuto zem.

