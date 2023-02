Nokie se budou vyrábět i v Evropě

Zdroj: HMD Global

Dnes jsme se dočkali tří nových mobilních telefonů značky Nokia. Součástí představení byla také informace, která se tak často nevidí. V poslední době si lze všimnout, že některé společnosti přesouvají výrobu smartphonů z Číny do jiných asijských zemí. V Evropě se v podstatě mobily nevyrábí, pokud tedy nepočítáme některé luxusní značky. HMD Global to ale změní a již brzy se dočkáme smartphonu, který bude vyroben přímo v Evropě.

Nokia a Evropa

Zástupci společnosti HMD Global, která stojí za značkou Nokia, zmínili, že popularita mobilů na starém kontinentu roste. A právě nejen to je i důvod přinést výrobu mobilů právě do Evropy. Konkrétně by se mělo jednat o nové smartphony s přímou podporou sítí páté generace.

„Jsme velmi potěšeni, že můžeme oznámit první kroky na naší cestě v zavádění výroby 5G zařízení v Evropě“, řekl Jean-Francois Baril, spoluzakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti HMD Global a dodává: „značka Nokia má na evropském trhu mobilních telefonů dlouhou historii a tímto krokem posilujeme svou pozici jediného významného evropského dodavatele chytrých telefonů.“

Celý proces začátku výroby v Evropě ale není jednoduchý. HMD Global musí splnit přísné normy EU, aby vůbec mohla samotná výroba započít. Navíc se nebude jednat o rychlý start. HMD Global začne první fáze projektu až ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Dá se předpokládat, že tato nová strategie zabere i několik měsíců příprav a budování.

Teoreticky se můžeme dočkat až v roce 2024 první Nokie, která bude mít napsáno na obalu, že byla vyrobena v Evropě. Kromě této netradiční novinky se HMD Global pochlubilo užší spoluprací s iFixit, což je firma zaměřující se na poskytování náhradních dílů, návodů a nástrojů pro opravu elektronických zařízení. Díky tomu bude možné sehnat vše potřebné daleko jednodušeji, takže si prakticky kdokoliv bude moci opravit mobil. Prvním plodem této spolupráce je právě novinka Nokia G22, která je konstruovaná na jednodušší opravu.

