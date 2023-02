Tecno Pop 7 Pro; Zdroj: Tecno

Tecno Pop 7 Pro oficiálně, míří do nejnižší kategorie

Tecno chystá ohebný Phantom V Fold, ale to ještě neznamená, že bude vyčkávat. Dnes jsme se dočkali uvedení novinky Tecno Pop 7 Pro. I přes honosný název se nejedná o nějak výjimečně vybavené zařízení. Spíše zapadne do nižších kategorií, a to i samotnou cenou.

Tecno Pop 7 Pro

Můžeme rovnou začít cenou, která je nastavena v přepočtu přibližně na 1800 Kč, což je velmi nízká částka. Tomu ostatně odpovídá i použitý procesor. Ten byl dodán společností Mediatek a jedná se o Helio A22. I samotný displej má jen HD+ rozlišení a ani nenabízí nějak vyšší obnovovací frekvenci.

Zadní strana má jen dva foťáky, ale jen hlavní má nějaké obstojné rozlišení. U druhého společnost raději ani nezmiňuje, kolik má pixelů. Jen stroze uvádí, že se jedná o AI kameru, takže slouží pro dodatečné efekty. Tecno Pop 7 Pro je vybaven baterií o kapacitě 5000 mAh a je podporována 10W technologie nabíjení. Specifikace ani neuvádí čtečku otisků prstů, ale aspoň je zde konektor pro sluchátka. Celkově se dá Tecno Pop 7 Pro hodnotit jako základní mobil.

Specifikace

displej: 6,56 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 20:9

procesor: MediaTek Helio A22

2/3 GB RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 12 + HiOS 11.0

Foťáky: zadní – 12 MPx AI kamera přední – 5 MPx

3.5mm audio jack, FM Radio

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 10W

Zdroj: fonearena.com



