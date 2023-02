Spotify má více předplatitelů, i tak propouští, musí

Zdroj: Dotekománie

Spotify se stále dá považovat za krále streamovacích hudebních služeb, byť konkurence sílí. Nyní se společnost pochlubila s informacemi za poslední kvartál. Některá čísla vypadají pozitivně, ale jiná jsou značně negativní.

Spotify roste, ale je tu i ztráta

První zamíříme k těm negativním zprávám. Samotná ztráta společnosti v posledním čtvrtletí vzrostla na 270 milionů eur, což je pořádný skok v porovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy činila 39 milionů eur. Společnost bude muset jednoduše získat někde finanční prostředky, případně omezit samotné výdaje na provoz, aby se firma dostala do kladných čísel. S tím je evidentně spojeno i ukončení některých projektů, jako je například Car Thing, tedy speciálního přehrávače do aut.

Úspory se hledají i v možnosti redukce zaměstnanců. Zde má firma snížit počet pracovních pozic o 6 %, ale není jasné, kolik má firma celkově zaměstnanců, ale odhaduje se, že by se číslo mohlo pohybovat kolem 9 800. Znamenalo by to tedy, že Spotify propouští přibližně 600 lidí.

Ve zprávě se ale také zmiňuje o nové platební možnosti, která se bude v tomto roce rozšiřovat do mnoha krajin. Cílem Spotify je nabídnout ve 140 zemích alternativní platební systém, kde si bude moci uživatel vybrat před nativním placením nebo alternativním, například skrze přímého napojení platební karty nebo přes PayPal.

V posledním čtvrtletí minulého roku Spotify zaznamenalo celkově 489 milionů aktivních uživatelů měsíčně, což je v meziročním porovnání o 20 % více v meziročním porovnání. Také poprvé došlo k překování hranice 200 milionů platících uživatelů, konkrétně jich je 205 milionů, což je o 14 % více než ve stejném období v minulém roce. Spotify se tak blíží k půl miliardě uživatelů a pravděpodobně tuto metu překoná v tomto roce.

