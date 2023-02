Zdroj: PhoneArena

Nově podaný patent odhaluje integraci fotoaparátu do Apple Watch

Společnost Apple podala u patentového úřadu v USA přihlášku, na základě které byl vydán patent (US-11571048-B1). Ten odhaluje záměr společnosti umístit do Apple Watch fotoaparát. Ačkoliv podání patentu ještě neznamená, že bude obsah patentu i realizován, máme zde možnost poodhalit oblast, kterou společnost prozkoumává.

Dočkáme se v budoucnu Apple Watch s vestavěným fotoaparátem?

Předmětem patentu je návrh mechanismu, který by uměl z řemínku uvolnit tělo Apple Watch. Ty by dle popisu měly obsahovat vestavěný fotoaparát. Ačkoliv se jedná již o třetí patent v souvislosti s Apple Watch a integrovaným fotoaparátem, je vidět, že se u Applu v této oblasti stále něco děje. První patentová přihláška byla podána již v roce 2019, kdy Apple získal patent na fotoaparát zabudovaný v řemínku. Tento koncept již dnes nabízí značka Wristcam, která dodává řemínky se zabudovanou kamerou. Řemínek je opatřen tlačítkem, přes který lze pořizovat snímky a dokonce i videa. Ty si pak lze zobrazit na obrazovce hodinek a synchronizovat s iPhonem.

Nejnovější patent popisuje řemínek, ze kterého by mělo jít tělo Apple Watch pohodlně vyjmout. Na obrázcích výše jsou dva náčrty. Jeden ukazuje možnost vyjmutí těla hodinek z řemínku a v podstatě s nimi fotit jako s miniaturním fotoaparátem. Druhý náčrt pak ukazuje příčný řez Apple Watch s vestavěným fotoaparátem a jeho zorným úhlem. To, zdali budou tyto patenty někdy přetaveny do reálného produktu, je v tuto chvíli jen těžké odhadnout. Existuje mnoho důvodů, proč se nejen Apple snaží o tento koncept. Uživatel díky lépe vybaveným hodinkám, které nabídnou mnoho funkcí, bude trávit méně času s telefonem v ruce. Na druhou stranu je zde otázka soukromí. Hodiny lze přeci jen lépe skrýt při pořizování snímků a videa například jiných osob. Od podobného záměru například ustoupila společnost Meta, která chtěla rovněž vyvinout chytré hodinky hned se dvěma fotoaparáty.

Zdroj: theverge.com



Domů Články Nově podaný patent odhaluje integraci fotoaparátu do Apple Watch

reklama reklama