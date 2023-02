Instagram pracuje na placeném ověření, Kanálech a možná dojde na redukci možností

Zdroj: Dotekománie

Nedávno jste se u nás mohli dozvědět, že Instagram v Evropě dostává Poznámky, tedy textovou funkci v sekci soukromých zpráv. Alessandro Paluzzi, reverzní inženýr, objevil v samotném kódu několik náznaků nadcházejících novinek a změn. Jedna z nich vypadá velmi zajímavě.

Stejně jako na Twitteru?

Alessandro Paluzzi si v samotném zdrojovém kódu všiml náznaků, že by se chystala nová placená funkce. Mělo by se jednat o možnost zakoupení odznáčku znamenajícího ověření účtu. Bohužel zde chybí podstatné informace, jako třeba to, jestli půjde odznáček jen koupit, nebo jestli bude muset uživatel poskytnout nějakou dodatečnou identifikaci. Dá se tedy říci, že Instagram zvažuje podobný systém, jaký je nyní u Twitteru.

Další novinka by se měla týkat zcela nové funkcionality nazvané Channel, tedy kanály. Měly by být k dispozici dvě verze. Jedna bude spíše pro skupinu až 250 lidí, přičemž se bude moci připojit kdokoliv a zasílat zprávy. Dá se říci, že se má jednat o obdobu skupinového chatu. Druhá varianta nabídne obdobu Kanálu, jako je například na Telegramu. Sledovat ho může až 1 milion uživatelů, přičemž jen majitel bude moci zasílat zprávy, případně ti, kterým to povolí. Na funkci se teprve pracuje, takže si budeme muset počkat na další detaily.

Poslední změna se má týkat možnost automatického zasílání obsahu na další sociální sítě. Zřejmě zůstane podpora jen pro Facebook a zbytek bude odebrán, ale i zde si budeme muset počkat na finální rozhodnutí. Jen dochází k přípravám.

