Copilot for Business: umělá inteligence, která za vás dokončí kód

GitHub uvedl na trh svůj nový nástroj pro automatické dokončování kódu s názvem Copilot for Business. Určený je pro podniky a týmy, vyjde na 19 dolarů měsíčně. Cena zahrnuje správu licencí, politické organizace a další funkce týkající se ochrany soukromí. Nástroj také podporuje připojení přes proxy a novou verzi modelu zlepšení umělého inteligence. Vývojáři stále pracují na vylepšování modelů a přidávání nových funkcí, včetně rozpoznávání bezpečnostních chyb. Cílem je zlepšit rychlost a schopnost generovat až 80 % kódu.

GitHub oznámil, že Copilot for Business, firemní verze nástroje pro dokončování kódu s umělou inteligencí za 19 dolarů měsíčně, je nyní dostupný v plné verzi. Od prosince loňského roku probíhalo beta testování. Copilot for Business přidává řadu funkcí, jako je license management, organization-wide policy management a funkce pro ochranu osobních údajů. Mění se také používání služby, doteď bylo potřeba pro registraci podnikové verze spolupracovat s obchodním oddělením GitHubu, nyní to zvládnete sami.

Copilot for Business vygeneruje až 80 % kódu

Nástroj podporuje rovněž připojení přes proxy server, včetně těch s certifikáty podepsanými samotným uživatelem. Pro doplňování kódu používá Copilot umělou inteligencí, která poháněna vylepšeným modelem (s podporou OpenAI). Samozřejmě společnost neustále pracuje na nových modulech a funkcích.

Zajímavá je funkce „fill-in-the-middle“, která dokáže nejen za uživatele dokončit řádek kódu, ale také začne přidávat slova uprostřed – dokáže rozpoznat, co je před a za kurzorem. Za tímto účelem se nástroj dívá také na související soubory, na kterých pracujete, a tyto informace pak používá k vytváření svých modelových dotazů.

Copilot rozpozná i běžné bezpečnostní chyby v kódu, která se vrací z modelu. Pokud je najde, automaticky přejde na návrh, který je bezpečnější. Nejde však jen o zlepšování, ale také o zrychlování. Vývojový tým neustále pracuje na zlepšení latence. Data GitHubu ukazují, že vývojáři jsou „rychle neklidní“, když Copilotu trvá generování kódu příliš dlouho.

Copilot bude navíc brzy schopen generovat 80 % kódu vývojáře. Dnes je toto číslo přibližně 46 % ve všech programovacích jazycích – a 61 % v Javě. ChatGPT a Bing dnes samozřejmě dokáží generovat celé aplikace (nebo alespoň jejich části) pouhým zadáním.

