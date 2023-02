Asus pomalu rýsuje 7. řadu telefonů ROG

Zdroj: Asus ROG

Herní série ROG (Republic of Gamers) od společnosti Asus se rozšíří určitě v letošním roce a nejnovější zpráva přibližuje rovnou tři telefony ROG Phone v 7. generaci. Poslední řada lákala na nejlepší procesory od Qualcommu a MediaTeku, přičemž tomu nemá být jinak v rámci připravovaných novinek, protože oba dodavatelé již nabízejí aktualizované čipy.

Velká očekávání

Do celosvětového prodeje by se měla dostat dvojice ROG Phone 7 a ROG Phone 7 Ultimate, mezi nimiž hlavní rozdíl bude tvořit hardwarová + paměťová konfigurace. Poté do třetice poznáme i model ROG Phone 7D jako jediný s odlišným procesorem, který pravděpodobně zavítá pouze na mobilní trh v Číně.

U základního provedení můžeme očekávat Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu nebo interní úložiště o velikosti 256 GB. Verze nesoucí přívlastek Ultimate údajně získá 16GB operační paměť RAM a větší 512GB úložiště na uživatelská data. Poslední model ROG Phone 7D má především zaujmout čipovou sadou Dimensity 9200 od MediaTeku.

Všeobecně tyto telefony budou disponovat asi AMOLED displejem s vyšší obnovovací frekvencí či poběží pod poslední verzí operačního systému Android 13. Závěrem lze dodat, že první zdroje ze zahraničí hovoří o oficiálním oznámením během letních prázdnin. Do té doby nepochybně ještě dorazí hromada úniků.

