Netflix chce použít iPhone jako herní ovladač

Netflix ještě donedávna byla jen streamovací služby pro filmy, seriály a další pořady, ale v poslední době jde vidět, že se snaží nabídnout uživatelům i herní zážitky na mobilních telefonech. Ještě tento rok se máme dočkat 40 titulů, přičemž některé budou i z vlastní tvorby. V dalším roce bude k dispozici série her Monument Valley. Ukazuje se ale, že plány jsou ještě větší.

Netflix přidá Monument Valley a dalších 40 her

Netflix hry

V tito chvíli Netflix odmítá cokoliv komentovat navíc, ale v samotné aplikaci pro iOS se podařilo objevit části kódu, které naznačují nové využití pro iPhony. Ve své podstatě bude moci uživatel používat iPhone jako herní ovladač, přičemž samotná hra poběží na televizi. Nebude tak potřeba nějakého speciálního zařízení, ani jakéhokoliv dalšího příslušenství.

V tuto chvíli máme informace jen o přípravách u iOS aplikace, ale je možné, že se projekt také soustředí na využití i mobilů se systémem Android. Odhadujeme, že se novinka prvně objeví na iPhonech, hlavně díky jednodušší optimalizaci. Pak by se mohla dočkat další zařízení. Jak celý systém bude fungovat, není jisté.

Sice se může jednat o zajímavou vymoženost, ale asi by bylo jednodušší, kdyby byla podpora přímo v aplikaci pro televize, a to pro běžné herní ovladače, které jsou ergonomicky lépe uzpůsobeny pro hraní. Mobilní telefon není zrovna nejlepší zařízení pro simulaci herního ovladače. Budeme si muset počkat, co vlastně Netflix zamýšlí a co vlastně chce tímto krokem nabídnout do budoucna. Ve vzduchu je i možnost propracovanějších herních titulů, kde je herní ovladač nezbytností.

