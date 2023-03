Zdroj: Apple

Apple spouští službu Pay Later

Oblíbená platební služba Apple Pay se dočkala zajímavého rozšíření, které dnes kalifornský gigant oficiálně představil před širokou veřejností pod názvem Apple Pay Later. Ovšem předběžný přístup ke službě mají pouze náhodně vybraní uživatelé přes speciální pozvánky. Firma počítá s širším spuštěním na domácí půdě až v nadcházejících měsících. Zbytek světa je zatím v nedohlednu.

Bez poplatků a úroků

Tento finanční produkt má uživatelům v podstatě nabídnout to, co už můžete znát i u nás od některých bank. V prvé řadě rozdělit platbu u zakoupeného zboží celkem do 4 plateb. Ty následně musí proběhnout během dalších 6 týdnů. Vše bez jakýchkoliv poplatků a úroků.

Druhou variantou je možnost požádání o půjčku v rozmezí 50 – 1 000 dolarů za stejných podmínek jako u nákupu. K ověření totožnosti stačí pouze funkce Face ID, Touch ID nebo přístupový kód k odemčení zařízení. Každopádně Apple vůbec neobjasnil druhou stranu mince. Co se stane v případě nesplacení jistiny.

Služba mimochodem funguje jen ve Spojených státech a hlavně všude tam, kde je akceptována platba pomocí Apple Pay včetně nákupů v internetových obchodech. Vše je postaveno na programu Mastercard Installments a úzké spolupráce s bankou Goldman Sachs.

Zdroj: apple.com

reklama reklama