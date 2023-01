Apple zastavuje práci na vlastních Wi-Fi čipech, prioritou jsou nyní 3nm procesory

Zdroj: ZDNet

Nedávno jsme informovali, že Apple plánuje do dvou let představit zařízení, která budou používat vlastní bezdrátové čipy. Měl se tak stát zhruba do dvou let. Jak se ale nyní zdá, Apple své priority přehodnocuje a do popředí se na úkor plánovaných vlastních čipů dostávají procesory s novou 3nm technologií.

Apple zpomalí vývoj svých vlastních Wi-Fi čipů

Ming-Chi Kuo, populární tipér a Apple analytik, říká, že Apple zastavuje výrobu svých vlastních čipů a prioritně chce své úsilí zaměřit na procesory vyráběné 3nm technologií pro produkty Apple Silicon. Toto úsilí by mělo vést k celkovému zlepšení výkonu a efektivnější spotřebě energie. Pokud půjde vše podle plánu, podle Kua by měly „nejpokročilejší 3nm procesory na světě“ vstoupit do sériové výroby již v tomto roce.

Stávající procesory M1 a M2 jsou vyráběny 5nm technologií, nové technologie by díky zhuštění a zvýšení počtu tranzistorů, čímž by dojde k celkovému navýšení výkonu a účinnosti. Informace zmiňují pouze Wi-Fi čipy, kterými se Apple snaží nahradit stávající čipy od dodavatele Broadcom. 5G čipy, které by měly nahradit ty stávající od Qualcommu, zřejmě i nadále zůstanou ve vývoji.

