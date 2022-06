iPad Air 5 – tablet pro masy [recenze]

iPad Air 5; Zdroj: Dotekománie

Apple letos na jaře představil nový iPad Air v pořadí již 5. generace. Ten přináší několik zajímavých novinek včetně nového procesoru Apple M1 nebo podpory 5G. My jsme tento tablet nějaký ten týden testovali, a tak vám nyní přinášíme recenzi na nejnovější iPad.

Konstrukce

Představovat design nového iPadu asi není úplně třeba. Není totiž nový, úplně stejně vypadala předchozí generace a ještě předtím Apple tento design použil u iPadu Pro. Internetem však probublalo, že se letos na konstrukci mírně šetřilo. Osobně jsem tomu příliš nevěřil, než jsem si nový iPad Air 5 skutečně vyzkoušel.

Zpracování je sice stále na vysoké úrovni, ale je znát, že zadní hliníkový panel bude nejspíš o něco tenčí. V jedné části kousek pod logem výrobce je totiž při zatlačení znát takové mírné prohnutí. Toho jsem si nikdy na žádné předchozí generaci nevšiml. Buď jsem to nehledal a nebo to tak opravdu nebylo. Je to ale opravdu detail.

Proměnou prošly barevné varianty. Nová modrá je nyní modřejší, má tedy sytější odstín a jednoznačně vypadá lépe. Jiný odstín nabízí také stříbrná, růžová a zelenou pak nahradila fialová. Nakonec je tu pak nezměněná a námi testovaná vesmírně šedá. Ta neurazí, ale ani nezaujme.

Tlačítka pro ovládání hlasitosti mají nyní stejnou orientaci jako na iPadu mini 6. To znamená, že například v režimu na šířku bude horní tlačítko (tedy to vlevo) hlasitost zeslabovat, a to pravé naopak zesilovat. Dává to jednoznačně smysl, jen to může být pro někoho (jako třeba pro mě) celkem nezvyk. Chování lze však vrátit do původní podoby jako na starších iPadech v nastavení, kdy zkrátka jedno tlačítko nezávisle na poloze vždy zesiluje a druhé zeslabuje.

Čtečka otisků prstů je umístěna v odemykacím tlačítku na horní straně a funguje zcela identicky jako u předchůdce. Čtení vašich otisků je rychlé a relativně spolehlivé. Osobně bych ale trochu radši viděl už čtečku integrovanou přímo do displeje.

Ačkoliv na těle naleznete celkem čtyři mřížky pro reproduktory, jsou zde pouze dva. Na každé straně je jen jeden. Zvuk se sice primárně line z mřížek vlevo (při orientaci na výšku), avšak při jejich zakrytí nedojde k velkému utlumení a stále je velmi dobře slyšet ze zbývajících dvou mřížek vpravo. Kvalita zvukového výstupu je skvělá, jakkoliv iPad Pro má logicky se čtyřmi reproduktory o něco lepší výstup. Především bych zde u Air 5 ocenil lepší basovou složku.

Hmotnost zařízení činí 461 gramů, což na delší držení v jedné ruce není. Ale pokud máte radši přenosnější zařízení, je tu skvělý iPad mini 6.

Displej

Zobrazovací panel nabízí úhlopříčku 10,9 palce s rozlišením 2360 × 1640. To je zcela dostatečné. Co mě ale trochu vlastně z dnešního pohledu mrzí, je přítomnost obyčejného IPS LCD panelu. Jelikož mám doma televizi a telefon s OLED displejem, tak sledovat jakákoliv videa na iPadu mi přišel jako návrat v čase. Ono se na to obecně nehodí iPad ani svým poměrem stran. Nicméně na druhou stranu na prohlížení internetu či jinou podobnou činnost je samozřejmě displej dobrý. Obnovovací frekvence je pak jen 60 Hz, pokud byste chtěli 120 Hz, musíte jít do dražšího iPadu Pro.

Hardware

Jednou z největších novinek oproti předchůdci je zcela nový procesor Apple M1. Ten byl původně představen na podzim 2020 a určen především pro MacBook. Poté se dostal do iPadu Pro a nyní vcelku nečekaně proniká ještě do nižšího modelu.

Výkonu je tak více než dostatek, skoro si až říkám, že zbytečně moc pro většinu uživatelů. Jedná se pak o 8jádrové CPU, které je dle slov výrobce až o 60 procent rychlejší než předchozí generace iPad Air 4. Vše je velmi rychlé a skvěle optimalizované. Pokud používáte nějaké náročnější aplikace, jistě zde nebude problém. Problém bude spíš tyto náročnější aplikace využívající všechen výkon dnes najít.

Operační paměť Apple již dnes uvádí a máme tu na iPad dostatečných 8 GB. Vnitřní úložiště má pak dle varianty buď 64 nebo 256 GB. Na zádech pak nalezneme Smart konektor pro propojení s klávesnicí. Na boku je pak magnetický konektor, který zase slouží pro připojení Apple Pencil. Tu jsme k dispozici pro test neměli, nicméně jedná se o stejný stylus jako u předchozích modelů (Apple Pencil 2).

Konektivitu zajišťuje u verze cellular nově 5G připojení. To je také jeden z rozdílů oproti předchozímu Air 4, který ještě spoléhal jen na 4G. Koupit si však můžete samozřejmě ale také jen verzi s WiFi.

Baterie slibuje již standardně 10 hodin používání, ať už to je sledování videa nebo surfování po internetu. Přesně jsem tento čas nestopoval, jelikož iPad nepoužívám v kuse 10 hodin, ale přibližně to sedí. Nabíjení pak trvá přes 2 hodiny pomocí 20W adaptéru. Ten zde dokonce ještě dává Apple do balení. Zajímavé, ekologii tedy zatím uznává jen u iPhonů.

Software

Operačním systémem je iPadOS 15, který jakkoliv by název napovídal, že se již nejedná jen o zvětšený iOS, stále to má k tomuto systému z iPhonů velmi blízko. A to je trochu škoda, stále bych si dokázal představit větší přiblížení macOS včetně profesionálnějších aplikací. Na druhou stranu oproti Androidu je zde opravdu mnoho aplikací přizpůsobených na velikost iPadu. Výkon na to určitě je, tak snad třeba letos na WWDC se dočkáme nějakých takových novinek v iPadOS 16.

Na druhou stranu pochválit musím dnes množství možností, jak si lze uspořádat aplikace vedle sebe či přes sebe. Spustit lze také více instancí jedné aplikace, což je fajn, ale rozhraní je zde možná až příliš komplikované.

Vcelku magicky funguje Universal control, které jsem s novým Air 5 a Macbookem Air poprvé vyzkoušel. Jen pozor, pokud máte systém v češtině, tato funkce se zde jmenuje „Společné ovládání“. To je nyní na novém iPaduOS 15.5 a macOS 12.4 již ve finální verzi a funguje to opravdu skvěle. Stačí umístit iPad vedle Macbooku a přejet kurzorem směrem na iPad a máte kurzor na něm.

Můžete také přetahovat text či obrázky libovolně mezi oběma zařízeními. Překvapilo mě, jak se dobře ovládá iPad touchpadem Macbooku a jediný menší mínus vidím ve faktu, že kurzor není vždy tak dobře vidět (kurzor na iPadu není klasická šipka, ale poloprůhledné kolečko).

Podpora Applu je velmi dobrá, a tak nový iPad Air 5 dostane pravděpodobně i iPadOS 20 a možná ještě i další, takže minimálně 5 let aktualizací lze očekávat.

Fotoaparát

Na zádech se nachází podle specifikací úplně stejný foťák jako u předchůdce. Máme tu tedy jeden 12 MPx hlavní snímač se clonou f/1.8 a s technologií Smart HDR 3 (což není ta nejnovější, iPhony už mají Smart HDR 4). Blesk zde bohužel chybí. A to je pro mě asi jediný menší mínus, přisvícení se totiž může třeba při focení dokumentů hodit. Jinak fotit tabletem obecně považuji spíše za okrajovou činnost, takže podle mě jeden snímač zde v dostatečné kvalitě stačí.

Zajímavější je tak ve finále přední kamera. Ta je totiž nově 12MPx a především je ultra širokoúhlá. Je tak ultra širokoúhlá, že mě to až překvapilo. Samozřejmě příjemně. Rozhraní fotoaparátu vám ve výchozím stavu ukazuje výřez z ní, a na plný záběr tak přepnete jedním tlačítkem. Tento fotoaparát také podporuje funkce Center stage, kdy při videohovoru vás kamera sleduje a přibližuje oblast, kde se nacházíte.

Zhodnocení

Nový iPad Air 5.generace není zas tak nový tablet. Jedná se o decentní evoluci předchozího modelu, který přinesl pro řadu Air zcela nový form faktor. Nově v “pětce” dostanete až skoro zbytečně moc výkonný procesor Apple M1, který vám zajistí podle mě velmi dlouhou životnost. Dále tu máme nový přední fotoaparát, nové barvy a podporu 5G sítí u verze cellular.

Pokud si dnes chcete koupit tablet, nemáte moc velký výběr. Můžete sáhnout po tabletech od Samsungu, který má celkem slušné kousky v letošní řadě Tab S8. Zaměřme se nicméně na iPadOS tablety. Zde můžete buď ušetřit a koupit si levnější základní iPad 9.generace, který nabízí několik let starý design s tlačítkem domů, starou Apple Pencil a nemá tak dobrý displej. Nebo naopak můžete investovat nemalou částku do iPadu Pro, kde zase nedostanete tolik věcí navíc (jediný solidní plus je zde 120Hz displej). Navíc v tuto chvíli má Pro model úplně stejný procesor jako Air 5. Takže dnes recenzovaný model je taková zlatá střední cesta pro všechny.

Za zapůjčení iPadu Air 5 děkujeme Smarty.cz. Ten si můžete zakoupit ZDE



