Instagram představuje filtrační nástroje a Quiet Mode

Instagram opět po nějaké dobře představuje novinky, které mají napomoci s používání samotné aplikace. Tentokrát se společnost zaměřila na filtrování obsahu a také řízení doby používání aplikace.

Instagram a Quiet Mode

V první řadě chce dát Instagram více možností a také kontroly nad tím, co vás zajímavá a co nikoliv. Představuje nástroj, přes který můžete skrýt obsah, který vás neoslovuje. V tomto případě je poněkud zvláštní, že se odhodlal i pro hromadné vybrání. Právě v sekci prozkoumat můžete zvolit více obsahu a jednoduše jej odebrat. Instagram by pak měl přizpůsobit následný doporučený obsah.

Také jsme se dočkali rozšíření funkce skrytí obsahu na základě klíčových slov a dokonce i emoji. Zatím zde byla možnost filtrování obsahu jen u komentářů a soukromých zpráv, ale nově dochází k rozšíření i na běžný obsah, kde si můžete vše i nastavit. Bohužel se novinka rozšířila jen o doporučený obsah.

Podstatnější novinka pro některé uživatele je Quiet Mode. V podstatě se jedná o funkci, pomocí které si můžete odpočinout od Instagramu. Nastavíte od kdy do kdy a během této doby nebudete rušeni. Když vám někdo napíše zprávu, nedojde vám notifikace a místo toho se druhá strana dozví, že jste si zapnuli Quiet Mode. Nebudou ale vědět, do kdy platí. Jakmile skončí, dojde vám notifikace. Novinka zatím bude dostupná jen v některých zemích. U nás si budeme muset počkat nějakou chvíli.

