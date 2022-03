HTC Vive Flow – virtuální realita trochu jinak [recenze]

HTC Vive Flow; zdroj: Dotekománie

Společnost HTC a její virtuální realitu pod značkou Vive asi není třeba více přibližovat. Zatímco většina modelů Vive se zaměřovala na profesionální a herní využití, nedávno představený model Vive Flow jde tak trochu jinou cestou. Jsou to brýle určené k telefonu zaměřující se na relaxaci. K čemu všemu jsou dobré a jaké jsou naše zkušenosti? To si povíme v této recenzi.

Konstrukce

Oproti standardním brýlím virtuální reality jsou tyto odlehčené a určené k častému přenášení. Právě kvůli tomu jsou celkem lehké s vahou 189 gramů a především je lze složit. Jejich design zaujme na první pohled. Vnější “okuláry” jsou taková zrcadla, která mění barvu v závislosti na okolním osvětlení. Pod nimi jsou schované dvě kamery zajišťující brýlím orientaci v prostoru.

Konstrukčně jsou vyrobeny z plastu, ničemu to ale nevadí, alespoň jsou lehké. Na horní straně se nachází dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti a také tlačítko pro vypnutí. Uvnitř jsou umístěny čočky, které lze nastavit v šesti krocích tak, abyste měli obraz ostrý. Oceňuji, že okolní clonítka kolem očí jsou magneticky odnímatelná. Brýle lze používat i bez clonítka.

Na hlavu Vive Flow padne celkem dobře. Jediným menším mínusem je fakt, že brýle nedrží tak pevně a je znát, že nemají žádný zadní pásek. A to je škoda, s ním by byly možná i o něco pohodlnější. Takto vám tak trochu při dlouhém nošení můžou celkem pevně svírající nožičky vadit.

K ovládání výrobce nedodává žádný vlastní ovladač. Tím je totiž váš telefon. Právě kvůli tomu tak na cestách nemusíte tahat ovladače, ale jen použijete mobil z kapsy. Testování jsme započali s HTC U12+, který nám byl na recenzi dodán spolu s Vive Flow. Bohužel na tomto letitém top modelu nefungoval příliš dobře gyroskop/kompas a ovládání se tak občas rozhodilo. Poté jsme dlouho testovali s telefonem Samsung Galaxy A52 a tam již vše fungovalo naprosto bez problémů.

Po nasazení brýlí se tedy telefon promění v ovladač, přičemž na jeho displeji jsou čtyři tlačítka. Ty samozřejmě nevidíte ani necítíte, ale kupodivu to funguje velmi dobře. Standardní klepnutí pro potvrzení máte nejblíž palci, tlačítko pro vstup do menu je pak třeba úplně nahoře obrazovky mobilu. Samozřejmě že by byl standardní ovladač možná pohodlnější, ale s ovládáním přes telefon jsem neměl problém.

Důležité je též zmínit kompatibilitu, ne každý telefon se propojí s Vive Flow. Základem je minimálně Android 9.0. Nicméně to není vše, jen vybrané modely podporují streamování a zrcadlení obsahu, který je licenčně chráněný (Netflix atd). Před případnou koupí doporučuji toto ověřit na stránkách výrobce zde. Obecně musí váš mobil mít 5GHz WiFi, Bluetooth, podporu Miracast a HDCP 2.2. Trochu zamrzí absence podpory iOS.

Displej

Zobrazovací panel schovaný uvnitř zařízení nabízí rozlišení 3,2K (1600×1600 pro každé oko), přičemž se jedná o LCD panel s obnovovací frekvencí 75 Hz. Zorné pole je pak 100 stupňů, což je celkem solidní. Na trhu již samozřejmě najdeme VR s vyšším rozlišením, ale to ve Vive Flow vás neurazí ani nepřekvapí. Pokud si brýle nedostatečně či nesprávně nasadíte, neuvidíte celý obsah ostrý a v okrajích se vám může zdát rozmazaný.

V nastavení je pak také možnost aktivovat filtr modrého světla, což je příjemná funkce především na večer.

Hardware

Procesorem je Qualcomm Snapdragon XR 1, který je trochu starší, a již má dokonce delší dobu nástupce. Na hry to tedy úplně není, ale při používání Vive Flow jsem nikdy neměl s výkonem problém, vše běhalo velmi rychle.

Operační paměť má kapacitu 4 GB a brýle mají vlastní vnitřní úložiště. To nabízí kapacitu 64 GB, díky čemuž do něj přes USB-C můžete přenést svá vlastní VR videa a následně si je přehrávat. Po připojení k PC mi pro uživatelská data bylo nabídnuto 40 GB, zbytek zřejmě zabírá systém.

HTC Vive Flow pak má aktivní chlazení, tedy integrovaný větráček. To má svoje výhody i nevýhody. Pozitivem je odvod teplo z procesoru a okolí vaší hlavy. Mínusem je fakt, že je slyšet. Pokud jsou brýle určené k relaxaci a pustíte si třeba procházku lesem, tak kromě zpěvu ptáčků uslyšíte také šum/hučení větráčku a to trochu kazí dojem. Překvapilo mě, že větrák je téměř vždy při sledování jakéhokoliv obsahu aktivní. Přijde mi to trochu paradox, kor ve srovnání s mnohem výkonnějšími procesory v noteboocích bez větráku (například Apple M1).

Integrované jsou stereo reproduktory v nožičkách brýlích a jejich zvuk je naprosto v pořádku. Nečekejte žádné Dolby Atmos, nicméně zvukový výstup je dostatečný. A stále máte také možnost připojit si přes Bluetooth 5.0 vlastní sluchátka. Konektivitu dále zajišťuje integrovaná WiFi.

Napájení

Již jste si možná všimli, že z jedné nožičky brýlí trčí konektor na USB-C. To má jednoduchý důvod – Vive Flow je při používání nutné mít připojený kabelem k powerbance či jinému zdroji napájení. Maličká baterie však uvnitř je, ale slouží pouze pokud brýle odpojíte od zdroje, a do 5 minut je přepojíte k novému zdroji. Díky tomu budete moci pokračovat tam, kde jste skončili.

Za mě osobně je škoda, že musíte mít kolem sebe jeden kabel navíc. Není to tak pohodlné, pokud byste hráli hry. Na to se ale Vive Flow ani moc nehodí a na relaxaci či sledování videí kabel naštěstí tolik nevadí. Napájet jsem zkoušel jak z powerbanky, tak z běžného stolního PC přes USB a v obou případech fungovalo zařízení bez problémů. Ostatně vyžaduje pouze 7,5 W. Spotřeba energie není velká a moji velkou powerbanku s kapacitou 20 000 mAh to nikdy nijak výrazně nevybíjelo.

Obsah a využití

K čemu je tedy Vive Flow vlastně dobré? Výrobce sám tuto virtuální realitu směruje k relaxaci a sledování videí. Můžete si tak pustit procházku přírodou, městem či se takto virtuálně teleportovat skoro kamkoliv na světě. Vyzkoušel jsem také několik relaxačních aplikací, kde se vám třeba zobrazují různé abstraktní obrazce.

Vestavěná aplikace Viveport video má spoustu zdrojů, kde najdete také VR 180 či 360 stupňová videa různých sportů jako rafting či potápění. Dále jsou zde videa od Animal Planet, Discovery, Redbull TV, ale většinou se jedná o krátká videa. Trochu mě překvapilo, že některý obsah je pak dostupný jen s předplatným Viveport Infinity. Videa ve 4K jsou občas až příliš komprimované, jelikož se to tahá z internetu.

Toto předplatné Viveport Infinity stojí v základní verzi 139 Kč/měsíčně a v rámci něj je také mnoho her a aplikací. Obecně v obchodě s aplikacemi je většina obsahu placená s cenovkou obvykle od 20 do 200 Kč, takže se to může vyplatit.

Jak vypadá uživatelské rozhraní a možnosti využití také pěkně ilustruje video výrobce níže:

Kromě samotných aplikací přímo ve Vive Flow lze také zrcadlit obrazovku vašeho telefonu, což mi přijde jako skvělá funkce. Díky tomu si tak můžete s podporovaných telefonem pustit přímo z telefonu třeba obsah z YouTube nebo Netflixu. Sám jsem takto sledoval mnoho videí a není to vůbec špatné. Výhodou je obrovská virtuální obrazovka, připadáte si tak skoro jako v kině. Její velikost lze pak nastavit, lze také změnit barvu pozadí na šedou nebo černou.

Pokud ale máte doma kvalitní televizi (například OLED), tak mi moc nedává smysl sledovat seriály a filmy na Vive Flow. Dostanete sice větší plátno, výsledné rozlišení bude ale nižší a pořád se jedná o LCD panel. Při cestování to však může být zajímavá alternativa, jak si užít obsah na velké obrazovce, navíc vás to odstíní od ostatních. Jen nevím, jak na vás bude koukat okolí, pokud si takto nasadí Vive Flow třeba ve vlaku nebo v letadle.

Zhodnocení

HTC Vive Flow je velmi zajímavé zařízení snažící se otevřít další využití virtuální reality v podobě přenosných brýlích na cesty nebo i na doma. Není to úplně na hry, ale i ty si na něm můžete zahrát. Hodí se však spíše na relaxaci, sledování seriálů či filmů. Potřebujete na to však VR? To je už na vašem zvážení, zvlášť když je cenovka celkem vysoká. Vive Flow se prodává za cenu kolem 15 tisíc korun. Připočítat si pak doporučuju také předplatné 139 Kč/měsíčně, jinak si zařízení neužijete naplno.

Mezi výhody dnes testovaného VR patří jednoznačně přenosnost, celkem solidní displej, plynulé prostředí známé z vyšších modelů Vive a vlastně i ovládání a párovaní s telefonem je svým způsobem plus. Jako nevýhodu považuji celkem hlasitý ventilátor, vysokou cenovku a nutnost externího napájení kabelem.

Při pohledu na konkurenci je jednoznačným konkurentem Oculus Quest 2, který je levnější, výkonnější, bez kabelu napájení, ale je určen spíše na hraní, a není tedy tak kompaktní na cesty. Další konkurencí je TCL NXTWEAR G Smart Glasses, které stojí téměř stejně a mají OLED displej. Ty jsme ale zatím netestovali, a tak těžko můžeme porovnávat.

Pokud vás tento produkt zaujal, doporučoval bych vám si ho nejdřív někde vyzkoušet. Důležité je také si předem ujasnit, zda pro něj najdete využití a láká vás sledovat videa ve VR i na cestách. To zatím není úplně obvyklé. Mně osobně se líbí, že HTC jde do, skoro bych řekl, této nové kategorie. Zda se to uchytí, je ale již jen otázka času.



