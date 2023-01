Google Meet dostává podporu 360° pozadí

Zdroj: Google

Google se nakonec rozhodl sjednotit aplikace Meet a Duo do jedné, která se nyní jmenuje Meet, aspoň zatím. Než celá změna doběhne a vše bude nakonec v rámci jedné aplikace, tak zde máme novinky, které míří do Meet, ne do původní verze.

Google a zmatky kolem změny z Duo a Meet

Meet a 360°

Možná jste si všimli, že si uživatelé poměrně oblíbili změnu pozadí při video konferenci. Jednak se takto dá zakrýt prostředí, kde se aktuálně nachází, případně jen nechtějí, aby bylo viděno do jejich soukromí. Aplikace disponuje funkcemi, které umí identifikovat a rozdělit pozadí od uživatele.

Do této chvíle se jednalo jen o nahrazení pozadí a bylo jedno, jestli se pohybujete, či nikoliv. Google Meet ale dostává funkci 360° pozadí. Zde aplikace využívá interní senzory smartphonu, jako je gyroskop. Získaná data se následně používají s manipulací pozadí, takže ve výsledku to vypadá, jako byste se pohybovali v daném prostředí.

Sice jde jen o další efekt, který se objevuje v Meet, ale na druhou stranu je poněkud přirozenější než jen statické pozadí. Novinka míří již nyní do smartphonů se systémem Android a později se dostane i do verze pro iOS.

Zdroj: 9to5google.com

reklama reklama