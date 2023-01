Doogee uvádí druhý tablet T20 a též prémiový telefon V30. Nyní se slevami přes 2 000 Kč [komerční článek]

Dnes jsou telefony Doogee V30, S99 a T20 oficiálně k dispozici za úžasné ceny. Slevy naleznete jak na Aliexpressu, tak přímo na webu Dogeemall.com. Slevové kupóny jsou uvedeny přímo na stránkách.

Doogee V30: dokonalý design, funkce eSim, top procesor a obrovská baterie s kapacitou 10800 mAh

Po V10 v roce 2021 a V20 na začátku roku 2022 je Doogee V30 nejnovější duální 5G odolnou vlajkovou lodí od Doogee. Je to první a v současné době jediný odolný telefon s funkcí eSIM. Jeho 10800mAh baterie je další vlastností, která jej odlišuje od konkurence. Aby bylo možné tuto obrovskou baterii rychle nabít, je v balení přidána 66W ultrarychlá nabíječka.

S eSIM jako hlavní funkcí tohoto ultra odolného telefonu je toho v tomto smartphonu více. Tuto bestii pohání čipset Dimensitty 900 od MediaTeku, osmijádrový procesor vyrobený 6nm procesem TMSC. Základní konfigurace paměti je 8 GB + 256 GB. Obě paměti lze rozšířit, RAM na 15 GB pomocí 7GB virtuální paměti, a na 2 TB paměť ROM pomocí karty microSD. Koupit V30 můžete přímo na webu výrobce.

Sada fotoaparátů modelu V30 zahrnuje 108Mpx primární snímač, 20Mpx kameru pro noční vidění a 16Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Selfie snímá čočka s 32MPx snímačem od společnosti Sony. Na přední straně telefonu se nachází 6,58palcový displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, který zabírá většinu plochy. Na obou stranách telefonu jsou také 2 přední stereofonní reproduktory. Tyto reproduktory jsou vyladěny na standardy Hi-Res pro co nejkvalitnější zvuk. Na Aliexpressu jej nyní pořídíte za 8 500 Kč.

Jako každý odolný telefon má i V30 krytí IP68 a IP69K. Má také certifikaci MIL-STD-819H. Mezi jeho další funkce patří NFC, dvoupásmová GPS L1+L5, sklo corning gorilla glass 5 a běží na něm operační systém Android 12.

Doogee S99: Nejlepší sada fotoaparátů pro odolné telefony, 108MP hlavní fotoaparát, 64MP kamera s nočním viděním a rychlý procesor

Společnost Doogee vydala několik působivých zařízení řady S a Doogee S99 má pozici jednoho z nejlepších. Výraznými vlastnostmi tohoto modelu jsou 108MP hlavní fotoaparát, 64MP kamera s nočním viděním a 32MP selfie kamera.

Už jen na základě čistého hrubého výkonu dokáže 108MP zachytit skvělé snímky s velkými detaily. Na druhou stranu 64MPx dokáže zachytit ostré snímky na 20 m v úplné tmě. Na přední straně 32MP pořizuje úžasné selfie, které jsou okamžitě připravené na Instagram. Koupit jej můžete přímo na webu výrobce. Kromě výkonného fotoaparátu má S99 i další úžasné vlastnosti, mezi které patří: výkonná 6000mAh baterie s 33W rychlonabíječkou a 15W bezdrátovou nabíječkou, 6,3″ displej se sklem corning gorilla a operační systém Android 12.

Pod kapotou se nachází výkonný osmijádrový procesor MediaTek G96 spárovaný s konfigurací 8 GB + 128 GB paměti. Operační paměť může dosáhnout až 15 GB s možností rozšíření o 7 GB virtuální paměti RAM a úložiště lze rozšířit až na 1 TB pomocí karty microSD. Na Aliexpressu jej nyní pořídíte za 6 500 Kč. Mezi další funkce patří NFC, krytí IP68 a IP69K, certifikace MIL-STD-810H, rozpoznávání otisků prstů z boku.

T20 je druhým tabletem od společnosti Doogee v tomto roce. V návaznosti na úspěch vyprodaného modelu T10 přichází T20 s několika fascinujícími funkcemi

Doogee T20: Prémiový tablet, 10,4″ 2K displej, certifikát TÜV SÜD pro bezpečnost očí a čtyři reproduktory vyladěné podle Hi-Res Audio. Displej má krásných 10,4″ s rozlišením 2K. Je také certifikován jako bezpečný pro oči podle norem TÜV SÜD. Dále jsou zde čtyři stereofonní reproduktory s algoritmem SmartPA, které využívají prostor v telefonu k produkci hlasitějších zvuků. Koupit jej můžete přímo na webu výrobce.

Pokud jde o základní úložiště, Doogee T20 je jedním z mála tabletů, které nabízejí 256 GB. A navíc se dodává s možností rozšíření na 1 TB pomocí karty microSD. Operační paměť začíná na 8 GB a může dosáhnout až 15 GB se 7 GB virtuální paměti RAM.

Tento tablet běží na operačním systému Android 12 out of the box a je vybaven 8300mAh baterií s podporou 18W rychlonabíjení. Pod kapotou se o výkon stará osmijádrový procesor Unisoc T616 se základní konfigurací paměti 8 GB + 256 GB. Součástí balení je také stylus T20 s citlivostí na tlak 2048 a magnetickými konektory, které se okamžitě přichytí ke klávesnici.



